Ex alcaldes Juan Paulo Molina y Luis Berwart detenidos por fraude al Fisco

Detenidos y a disposición de la justicia quedaron en las últimas horas los ex alcaldes de la comuna de San Fernando, Juan Paulo Molina y Luis Berwart que la mañana de ayer fueron detenidos por los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento público en el marco de la investigación llevada adelante por la Fiscalía y un equipo multidisciplinario de la PDI ante presuntas irregularidades administrativas cometidas entre los años 2013 y 2021.

En la diligencia los detectives detuvieron a otros tres ex funcionarios municipales y de la Corporación Municipal, los cuales también están acusados por los mismos delitos.

Por instrucción de la Fiscalía de Alta Complejidad, los cinco imputados fueron trasladados a la unidad policial a la espera de ser controlada su detención, la cual se concretará hoy miércoles en el Tribunal de Garantía de esta ciudad a partir de las 9 de la mañana. La tarde de hoy se realizó un punto de prensa en la PDI donde se confirmó la detención de los cinco imputados entre ellos los dos ex jefes comunales de San Fernando. La comisaria Selena Silva dijo que se trata de una investigación que se extiendió por más de 8 meses contra la Corporación Municipal de San Fernando, lográndose hoy la detención de los cinco ex funcionarios.

“La investigación se origina mediante un informe de la Contraloría que generó una instrucción particular de la Fiscalía de Alta Complejidad en el mes de abril de este año”, precisó la oficial de la Policía de Investigaciones.

Durante la mañana de hoy, el alcalde de San Fernando Pablo Silva Pérez confirmó la detención de los cinco presuntos implicados en las irregularidades administrativas cometidas desde hace varios años en la Corporación Municipal y que habían sido denunciadas ante la Contraloría y el Ministerio Público Local.

“En estos momentos los acusados están siendo interrogados en la PDI y nosotros recién este miércoles, una vez finalizada la audiencia de control de detención y formalización de cargos, nos referiremos más a fondo sobre esta situación. Junto al concejo municipal y equipó jurídico realizaremos una conferencia de prensa para ello. Nosotros como municipio nos vamos a querellar contra todos quienes resulten responsables de dichas irregularidades”.