Autoridades realizan llamado a eliminar la Violencia contra la Mujer

El Delegado Presidencial Provincial (DPP) de Colchagua, Manuel Cuadra, junto a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marcia Palma, y el alcalde de San Fernando, Pablo Silva, realizaron el pasado jueves 25 de noviembre, un punto de prensa regional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que se presentó la campaña contra la violencia de género 2021 #NoEstásSola.

En la actividad, realizada en el salón del concejo municipal sanfernandino, las autoridades fueron enfáticas en rechazar no tan sólo la violencia contra la mujer, sino todo tipo de violencia en la sociedad. "En una democracia no hay lugar para la violencia en ninguna circunstancia menos aún cuando se trata de violencia que se ejerce contra la mujer", manifestó el DPP de Colchagua ante los medios de comunicación.

En ese sentido, la Secretaria Regional Ministerial manifestó que "Dos de cada cinco mujeres sufren violencia y eso no lo podemos seguir aceptando. Las mujeres tenemos el privilegio y la virtud de poder caminar tranquilas por la calle y transitar libremente por la vida, con autonomía. Y la autonomía no significa que queramos estar solas en el mundo, queremos estar acompañadas de los hombres que nos acompañan en lo cotidiano e importante de la vida y eso es lo que queremos rescatar".

Las autoridades destacaron el 80 por ciento del cumplimiento de la Agenda Mujer del Gobierno, basada en con cuatro principios fundamentales: Avanzar hacia la plena igualdad de derechos, deberes, dignidad y oportunidades entre hombres y mujeres; Avanzar hacia la corresponsabilidad, entre hombre y mujeres en todas las actividades de la vida; Lograr una mayor armonía y compatibilidad entre el mundo del trabajo y el mundo de la familia; Y crear una cultura de tolerancia cero contra toda forma de violencia, abuso o maltrato contra las mujeres.

Por eso destacaron la creación de leyes que van en directo beneficio de las mujeres como: la ley Gabriela, que amplía el marco legal del femicidio incorporando parejas sin convivencia y a los padres de hijos en común; la ley anti acoso callejero; la ley que fortalece la prevención del acoso sexual en las universidades; ley que crea el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos; ley de monitoreo telemático, que permite proteger mucho mejor a las mujeres que son víctimas de violencia; La eliminación de las discriminaciones injustificadas en las Isapres; el subsidio especial de vivienda para mujeres víctimas de violencia; y el instructivo presidencial del año 2018 para todos los servicios públicos, que tiene una perspectiva de género y que establece protocolos para investigar y sancionar todo tipo de abuso, discriminación o violencia y proteger los derechos y la seguridad de las mujeres.

A ello se complementa la entrega a nivel nacional de pulseras de emergencia a mujeres víctimas de violencia, la creación de 23 casa de acogida, 10 centros de atención y reparación integral en el país, de los cuales 5 se han creado en la región. Asimismo, la capacitación de 16 mil Carabineros en políticas de género, violencia de género, derechos humanos y primera acogida, lo que significa que en cada Comisaría o Retén del país, hay al menos un policía uniformado capacitado para atender a mujeres que lo necesiten, misma iniciativa se ha comenzado a realizar en el resto de los servicios del Estado.

"De parte del Gobierno, es un día muy especial, por cuanto el combate de la violencia contra la mujer es una política de Estado que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera lo ha asumido como una de sus prioridades. Es una de sus líneas de trabajo para quienes queremos construir un país más justo, más próspero, que le de oportunidades a todos de forma inclusiva. Es inaceptable todo tipo de violencia y la violencia hay que condenarla siempre", señaló Cuadra.

"Hoy es un día importante para las mujeres, no sólo de nuestro país, sino que del mundo entero, donde varios Estados se comprometen por trabajar en la violencia contra la mujer en todos sus ámbitos. Violencia física, económica, psicológica, sexual, por tanto la importancia de esto, no es tan sólo responsabilidad de las autoridades. La eliminación de la violencia será una vez que todos nos hagamos responsables y parte de este tipo de pandemia que nos ataca en el mundo. Esta agresividad increíble de los hombre en contra de las mujeres es no entender que el respeto tiene que primar por sobre todas las cosas y no sólo de la relación de pareja, estamos también hablando también de la violencia en las empresas e instituciones", manifestó la Seremi.

Para el alcalde sanfernandino "Desde la municipalidad hemos tomado acciones concretas con el tema de la no violencia contra la mujer. Las vamos a proteger, hemos potenciado nuestra oficina de la mujer con un asesor jurídico y con la incorporación de un psicólogo, pensando en la necesidad de ayuda y colaboración con nuestras mujeres en San Fernando".

Las autoridades además destacaron los proyectos de ley que actualmente están a la espera de aprobación en el Congreso, como la ley del derecho universal a la sala cuna, la ley que establece la plena igualdad en la administración de la sociedad conyugal, y la ley de violencia integral que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo la próxima presentación al Congreso de una ley que crea un sistema integrado de información para mujeres víctimas de violencia.

Finalmente, la campaña presentada por las autoridades promueve los canales de orientación y denuncia para las mujeres que están viviendo algún tipo de violencia, como el Fono 1455 y el whatsapp silencioso +56 9 9 700 7000.