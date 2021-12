Alcalde Pablo Silva plantea precio justo en venta del gas licuado

En la instancia se discutieron las diferentes iniciativas de inversión para que la comunidad compre el combustible a un valor justo y razonable.

"Bueno, nos juntamos varios alcaldes del país preocupados por el tema del gas y de cómo lo vamos a hacer, porque desde el primer día desde en que se planteó o se puso en la palestra este tema, nosotros también empezamos a ver la posibilidad de convertirnos en distribuidores, que era lo que se proponía en un primer minuto, pero a poco andar nos dimos cuenta que no era un tema fácil. Es algo que tiene varias aristas y alcances", explicó el alcalde Pablo Silva Pérez.

Hizo presente que "Necesitamos en primer lugar, un lugar de acopio, donde tener los cilindros de gas; en segundo lugar, una red de distribución, camiones; recursos para poder comprar los cilindros, porque no son nuestros, ni las distribuidoras nos van a pasar sus bombonas, por ende, vamos a competir con ellos, entonces tenemos que hacer una modificación presupuestaria. Tenemos que hablar con los concejales para que acepten esa modificación presupuestaria, y ver si tenemos los recursos por supuesto y poder finalmente hacer la compra vía licitación o de la forma que nos indique la ley".

El jefe comunal hizo presente que, buscando alternativas en este tema, se sostuvieron conversaciones con ENAP, Abastible, Agrogas, Lipigas y otras distribuidoras, Fiscalía Nacional Económica (FNE) "A fin de indagar todos los aspectos y escenarios que tienen que ver con entrar a un negocio de este tipo y que, obviamente, pensando en que las municipalidades lo hacen con un fin social, pero bueno, eso se zanjó tras el dictamen de la Contraloría (General de la República) que dijo que las municipalidades no lo pueden hacer".

Respecto a la presentación de un proyecto de ley planteado por algunos parlamentarios para que las municipalidades puedan distribuir gas, la autoridad colchagüina sostuvo que se trata de una propuesta incompleta "donde no se habla de financiamiento para las municipalidades; no se habla de todos los costos que qué significan para un municipio este tipo de operación, tener en lugar de acopio tener la distribución, camiones, cilindros de gas, los riesgos que se corren también al mover este tipo de combustible".

Silva Pérez indicó que se instruyó al equipo jurídico en orden a ver la viabilidad de esta iniciativa legal y explorar otras posibilidades. "Es un tema en que hay que ver todas las aristas jurídicas para que no tengamos mayores problemas y en eso estamos, porque de verdad queremos entregarle un beneficio a la ciudadanía y a nuestros vecinos dado el alto precio del gas hoy día".

Asimismo, el jefe comunal sanfernandino dijo que el debate generado por el alto valor del gas licuado dejó en evidencia que algo no está funcionando. "Creemos esto es un llamado de atención para las autoridades en orden a que los entes reguladores, en este caso la superintendencia del área trabaje en eso; porque precisamente por tener remedios a alto costo, gas a alto costo y otros problemas que el mercado no está logrando solucionar y la gente se siente de alguna manera vulnerada por este tipo de situaciones, es que están mirando hacia las municipalidades y finalmente éstas deben asumir tareas que no les corresponden. Aquí creemos que el Estado ha estado al debe y lo mismo los entes reguladores".

Por ende, argumentó, "Algo hay que hacer, porque lo mínimo que, o por lo menos lo que se está pensando es que si hay esas diferencias de precio algo extraño está pasando. Se habla de colusión y eso es necesario investigarlo, así que tanto la clase política como el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y creo que este es un llamado de atención".

Por eso, el alcalde Silva enfatizó que de prosperar el proyecto de ley que permite a las municipalidades ser distribuidoras de gas, se requiere conversar más sobre el tema, postulando que se tome el parecer de los alcaldes en este sentido.

Asimismo, dijo que se estudia la posibilidad de que el municipio entregue vales con descuentos a modo que la comunidad acceda a una rebaja en la compra de balones de combustible, recalcando que "Son alternativas que se están viendo, porque San Fernando, por supuesto, no va a ser ajeno a esto y vamos a tener alguna solución para los vecinos".