Delegación de Colchagua entregó Juegos de Patio Inclusivo a jardines infantiles

La Delegación Presidencial de Colchagua entregó a diez jardines infantiles de la provincia, un juego de patio inclusivo, que servirá para complementar la educación de niñas y niños con discapacidad.

Esta entrega, se enmarca en el Programa piloto de Atención Temprana (PAT) Senadis que está ejecutando inéditamente la Delegación Provincial en la región, el cual busca favorecer ambientes de aprendizaje más inclusivos en los recintos educacionales preescolares.

La ceremonia, realizada en la Delegación Presidencial, fue liderada por el Delegado Presidencial Provincial (DPP) de Colchagua Manuel Cuadra, junto a la Seremi de Desarrollo Social y Familia Mónica Toro y el Director Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) Kristian Jahn y contó con la asistencia de representantes de los diez jardines infantiles de la provincia que participan del programa.

El set entregado, compuesto por 54 piezas de espuma cubiertas de cuero y un cubo de colores, permite lúdicamente el desarrollo de la expresividad psicomotriz y contribuye en la prevención del rezago del desarrollo de los infantes.

Al respecto, el director del Senadis O'Higgins Kristian Jahn afirmó que "La educación es la principal herramienta de nivelación social y de oportunidades de todos, especialmente de los niños que tienen discapacidad, que para nosotros es nuestra principal preocupación. A parte de lo que son las entregas materiales, como la de hoy, lo más significativo es el apoyo que se hace a través del equipo y las familias".

En esa línea, la Secretaria Regional Ministerial Mónica Toro, destacó que "La entrega de estos juegos inclusivos, sabemos que servirán para reforzar las actividades que los jardines infantiles hacen con los apoderados y va a facilitar la inclusión de niños y niñas".

Además explicó que el PAT Senadis de la Delegación Presidencial de Colchagua que se ejecuta de forma piloto durante este año "Es un convenio que nace gracias a la diligencia de la Delegación Presidencial y a la voluntad de Senadis. Gracias a ello es que tenemos este equipo, que no está en todas las delegaciones ni en todas las regiones, y que nos ha facilitado en avanzar en equiparar la cancha y dar inclusión, mejorando las herramientas que podamos tener para seguir avanzando en apoyar a las familias en el trabajo con sus niños. Me he podido dar cuenta del efecto y lo virtuoso que ha sido este programa y que ojalá lo podamos replicar en otros lugares y continuar aquí", dijo Toro.

En ese sentido, Carolina Cabrera, profesional de inclusión de jardines infantiles Integra de San Fernando, agradeció al equipo, "Porque han sido un importante apoyo para nuestros jardines. Me pone muy contenta de la disposición de que continúe este proyecto, porque estamos muy agradecidas por el apoyo que han brindado, incluso en plena pandemia, donde el equipo se la rebuscó para llegar a las familias".

Asimismo, Elva Zúñiga del PMI Alternativo Junji Manitos Pintadas del sector El Membrillo de la comuna de Lolol agradeció en la ceremonia "La opción que nos dieron, la posibilidad que nos consideraran, pese a estar tan alejados. Y que sigan sumándose ojalá más jardines alternativos, porque son niños que tienen menos oportunidades, porque sus familias tienen menos recursos".

Finalmente, el DPP Cuadra señaló que en la ejecución del PAT Senadis "Hubo un esfuerzo por desarrollarlo y hemos tenido la satisfacción de que se están viendo los resultados, que son la concreción del compromiso del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, asumidos hace bastante tiempo, de trabajar por la inclusión en la educación, darle la mano amiga que debe brindar el Estado, para darle la oportunidad a estos niños de incorporarlos en la vida normal, sobretodo en una etapa tan importante, como es en el inicio de su educación".

El equipo PAT Senadis de la Delegación Presidencial colchagüina está compuesto por la docente Daniela Huerta encargada del área Educación, Paulina Fuentes kinesióloga a cargo del área Salud y la trabajadora social Karla Gómez.

Los diez recintos educacionales de las comunas de San Fernando, Santa Cruz, Chimbarongo, Lolol y Nancagua que participaron en el convenio son: Los Jardines Infantiles Integra Ayekantún, Los Peques, Manitos Traviesas, Valle de Luz y Miraflores; y los pertenecientes a Junji Capullito, Heidi, Manitos Pintadas, Pequeño Arcoíris y Lucerito.