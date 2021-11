Alcalde Pablo Silva destacó participación cívica de sanfernandinos

El jefe comunal sostuvo que el país vivió una jornada electoral ejemplar y que en el caso de la capital de Colchagua se desarrolló en absoluta normalidad.

"Felicitar a todos los ganadores que participaron en este proceso electoral democrático; y felicitar también el esfuerzo de los que perdieron. La democracia es así. Y respecto de los ganadores, San Fernando fue privilegiado pues tenemos hoy día a los cores, Natalia Tobar, Gerardo Contreras, Yamil Ethit, Mauricio Donoso y Cristina Marchant. Hay tres Cores de San Fernando, que es una muy buena noticia para la comuna, lo que nos va a permitir trabajar en conjunto con ellos".

De igual modo, extendió sus congratulaciones a los diputados electos: Carla Morales, Cosme Mellado, Eduardo Cornejo y Félix Bugueño, expresando que "también vamos a poder trabajar con ellos, así que en el fondo creo que San Fernando salió ganador".

El alcalde Pablo Silva Pérez también destacó la votación obtenida por la actual diputada y senadora electa Alejandra Sepúlveda, "Pues ella es una parlamentaria cercana a quien conocemos y yo creo que va a ser importante para San Fernando contar con ella y con su trabajo. También, felicitar al senador electo Javier Macaya que, si bien es cierto, en el pasado hemos tenido algunas diferencias, no creo que eso interfiera en el trabajo que podamos hacer por nuestra comuna y en el caso de él por la región de O'Higgins. Y Juan Luis Castro también felicitarlo por su trabajo. Es un parlamentario de la región que viene de Rancagua, pero que sin duda también no vamos a tener, yo por lo menos, no voy a tener ningún problema con ellos, así que en general creo que San Fernando salió fortalecido de esta elección".