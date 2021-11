Hospital Regional reconoce el trabajo y dedicación de sus funcionarios en retiro

Funcionarios de las distintas unidades del Hospital Regional del Libertador Bernardo O´Higgins (HRLBO) que se acogieron a retiro entre los años 2019 y 2020, fueron reconocidos por su vocación servicial, constancia y años de entrega en la institución, en la que fue una ceremonia ejecutada en 2 jornadas, liderada por el Director (S) del Hospital Regional Dr. Carlos Bisbal y el Director (S) del Servicio de Salud O´Higgins Dr. Fernando Millard.

De acuerdo a lo expresado por el Dr. Carlos Bisbal, "La ceremonia significó una sorpresa para muchos de los funcionarios presentes, y es que la pandemia por Covid-19 nos arrebató la posibilidad de hacerlo antes", agregando, "Hoy, aunque muy ajustados a los protocolos sanitarios, pudimos generar un reencuentro para quienes se acogieron a retiro y se fueron de la institución pensando en que no habrían instancias como las vividas este día, lo que sin duda fue muy bonito, porque nos reunimos en torno a lo que más se necesita, que es la cercanía humana, la conversación, la valoración de nuestra trascendencia en lo laboral y también el esmero que implican los más de 40 años de servicio, lo que no podía no ser relevado".

"Esta ceremonia me llena de alegría. Fueron 45 años de servicio y cuando me retiré pensé que ya no iba haber nada más llegada la emergencia sanitaria. Estoy muy agradecida de juntarme con mis compañeras de tantos años hoy, de rememorar toda una vida en el hospital", expresó Eva Victoria Caro, quién se desempeñaba hasta el 2019 como técnico paramédico en la UCI pediátrica del establecimiento, mientras que Inés Castillo, recordando sus 42 años de trabajo en la oficina de personal del Departamento de Recursos Humanos, manifestó su gran emoción por la invitación señalando, "Ya había cerrado este ciclo cuando me fui y hoy lo reabrí con esta ceremonia que fue una verdadera sorpresa, me llevo los mejores recuerdos del equipo con el que trabajé".

En la ocasión, Gertrudis Carreño, quien desarrolló su carrera en el Servicio de Maternidad del centro hospitalario por su parte sostuvo, "Esta fue una ceremonia muy íntima e inesperada para mí, ya había pasado un poco de tiempo y veía difícil que se diera la posibilidad de reunirme con las personas con las que trabajé hasta el 2019, con las que compartí tanto a diario. Se extrañaba y con este reconocimiento a 41 años de trabajo, puedo decir que estuve donde siempre quise estar, trabajé en lo que más me gusta y me siento feliz".

Al cierre de la ceremonia, fue el Dr. Fernando Millard, director (S) del Servicio de Salud O'Higgins quien recalcó que "Lo que vivimos en este recinto se trata de uno de los actos más importantes que puede un servicio hacer en retribución a las personas que pasaron una vida entera en el establecimiento. Muchos funcionarios formaron sus familias en el hospital y con el hospital. Después de más de 35 años o más años de trabajo, siento que es una obligación para nosotros brindar estas despedidas, que debieron aplazarse por la pandemia hasta ahora".

"Estamos muy agradecidos de todos los funcionarios que entregaron la parte más linda de sus vidas a la atención pública, al cuidado de los enfermos y enorgullecen el trabajo en cada hospital y son ellos los actores de estas instituciones", expresó el Dr. Millard.