Comenzó vacunación escolar contra el Virus Papiloma Humano

El Ministerio de Salud a través de su Plan Nacional de Inmunizaciones, implementó a partir del año 2014, la vacunación contra VPH en las niñas de 4to. (primera dosis) y 5to. Básico (segunda dosis) de todos los establecimientos educacionales del país.

La jornada de vacunación contó con la presencia del Seremi de Salud O´Higgins, Eduardo Peñaloza Acevedo, quien comentó que "La vacunación contra el Virus Papiloma Humano es el reflejo cuando se refiere a la equidad. Antes solamente las familias de mayores recursos podían acceder a esta vacuna, por lo mismo estamos contentos de seguir con una de las estrategias de prevención en salud más importantes de nuestro país".

Una de las alumnas de 4to. básico del Colegio Children´s School, Sofía Vásquez, expresó que "Cuando te pinchan no duele nada la vacuna, pero es importante para que no nos dé cáncer al útero, antes no todas teníamos la posibilidad de vacunarnos".

Por su parte, el director del Servicio de Salud (s), Claudio Castillo, argumentó que "Nuestra red de salud regional está preparada para realizar la labor operativa en los establecimientos educacionales, tenemos una coordinación con el sector educacional y por supuesto con la Seremi de Salud".

"Estamos contentos por este beneficio que entrega el Ministerio de Salud para nuestras niñas, también por el gran trabajo que realizan las funcionarias de salud al acudir a cada uno de los colegios, es una labor abnegada que hay que valorar", puntualizó el alcalde de Graneros, Claudio Segovia.

Cabe mencionar que en Chile, el Cáncer Cervicouterino causa más de 600 muertes al año en mujeres de edad reproductiva (15 a 44 años). El Virus del Papiloma Humano es el mayor causante del cáncer de cuello de útero.

En la región de O´Higgins desde el año 2014 a la fecha se han suministrado cerca de 60 mil dosis. Para este segundo semestre del año se vacunarán a 13 mil niñas en la región, de un total de 234 mil a nivel país./

