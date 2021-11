Carolina Cucumides Calderón candidata a Diputada por el Distrito 16: "Debemos cuidar el Chile que nacerá con la Nueva Constitución"

Pero este 2021 su frase de campaña es ¡Ahora Sí!."Este nombre nació de la misma gente, muchos quedaron muy tristes el 2017 porque, aunque ganamos la lista el ir sola en subpacto no me permitió ser electa. Y cada vez que me encontraba con gente me decía Ahora Sí lo logramos, y realmente creo que será así. El tremendo cariño que me expresan cada día, el respaldo de vecinos y vecinas, dirigentes, de autoridades locales, nos dice que este 21 de noviembre Ahora Sí y juntos lograremos llegar al Congreso y desde ahí trabajar con todos y todas para construir un mejor país y por supuesto una mejor Región en que vivir", precisó la candidata.

Carolina Cucumides Calderón es independiente y postula por el pacto Nuevo Pacto Social en el cupo del PS "Estoy muy agradecida al Partido Socialista, el partido histórico de mi familia, el que mi abuela Elsa Littin fundó en la Región y con el cual compartimos la mirada progresista de transformaciones a favor de los y las trabajadoras de nuestro país", precisó la candidata.

La ex Gobernadora de Colchagua es una mujer nacida en una tradicional y arraigada familia del campo y la ruralidad de Colchagua, es Ingeniera Comercial y se ha especializado en políticas públicas, "Me he perfeccionado para servir de mejor manera a mi territorio y a tantos y tantas vecinos y vecinas del corazón de Chile". Carolina Cucumides postula por segunda vez a la Cámara de Diputados para ser la representante de los habitantes del Valle de Cachapoal Sur, de Colchagua, en el Secano Costero y de la Costa de Cardenal Caro, "Con quienes no descansaré para lograr un Chile con justicia social, seguridad, en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, en que niños, niñas y adolescentes tengan oportunidades y garanticemos su mejor calidad de vida, que los y las trabajadoras tengan salario y condiciones laborales justas, donde nuestros adultos mayores por fin tengan una jubilación digna, NO + AFP; donde todos y todas disfrutemos de un entorno en que protejamos nuestro medioambiente con un modelo productivo respetuoso de la diversidad y asegure un desarrollo sustentable", señaló.

El Nuevo Chile

"Estamos en un momento muy relevante de la historia de nuestro país y debemos cuidar el Chile que nacerá con la Nueva Constitución. Trabajaré incansablemente por dejar atrás el modelo neoliberal que tanta inequidad y dolores ha traído a nuestro pueblo. No es posible que la gente más sencilla, las mujeres jefas de hogar, las y los temporeros, deban soportar aún vivir en un país, donde no se les respetan sus derechos laborales básicos, dónde los servicios y bienes de consumo básicos tienen valores impagables. Y donde el Gobierno, que con seguridad es el peor de la historia democrática de Chile, no ha hecho nada por ayudar a las familias. En ese sentido apoyaré el convertirnos en un Estado Democrático Social de Derechos, en el que cada uno y una tengamos garantizado el acceso y las prestaciones más fundamentales para un buen vivir. Pero nada de ello lo podre hacer sola, necesito que juntos y juntas construyamos ese Chile Nuevo, donde la participación de las comunidades sea vinculante con el trabajo que desarrolle en el Parlamento, donde el Nunca Más Sin Nosotras se haga verdadero tanto para las mujeres, como para la ciudadanía en general".