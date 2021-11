Estadounidense con larga trayectoria crea afiche de Festival Internacional de Cine Rengo 2021

Se acerca lo que será la 17º versión del "Festival Internacional de Cine Rengo 2021" y en esta oportunidad la organización del evento presentó el afiche 2021, el que nuevamente fue ilustrado por un artista de destacada trayectoria internacional.

Cabe recordar que este año el certamen que se realizará del 22 al 28 de noviembre y es cofinanciado con aportes del Fondo de Fomento Audiovisual, convocatoria 2021, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, organizado por la Agrupación Socio Cultural, "Pa'Danza", y apoyado por la Municipalidad de Rengo.

El director del Festival, Guillermo Pérez, dio a conocer que desde hace varios años que convocan a artistas de destacada trayectoria ya sea de Chile o el extranjero para que realicen el diseño, ilustración del afiche o póster que identifique cada año al Festival. Agregó que han tenido la participación de destacados artistas como "Mala Imagen", Alberto Montt, Tomás Wells, entre otros, quienes han sido parte del desarrollo del Festival a través de estos afiches.

Este año indicó Pérez que no es la excepción, ya que la ilustración la realizó el destacado cineasta norteamericano, Gary Trousdale, quien ha sido director de destacadas películas de animación de la época dorada de Disney, como el Jorobado de Notre Dame, La Bella y La Bestia, "Atlantis, el imperio perdido", y cortometrajes de animación 3D, entre ellos, Shrek the halls.

Guillermo Pérez adujo que posee una extensa trayectoria en la animación tradicional 2D, y últimamente, se ha desarrollado en la animación 3D. "Para nosotros es muy importante que el afiche del Festival la gente lo reconozca y a través de él poder llegar a las distintas actividades de programación que tenemos como festival de cine, las cuales se estarán mostrando a través de la página web www.fecir.cl para todo Chile, pero también hay algunas actividades presenciales de talleres y charlas. Estamos muy contentos de poder recibir este afiche 2021, que da el inicio a las actividades del Festival, ya entrando en tierra derecha. Los afiches son realmente coleccionables e incluso hay gente en Rengo que los posee enmarcados", dijo Guillermo Pérez.

Gary Trousdale estuvo trabajando por 20 años para los Estudios Disney y 17 años para Estudios DreamWorks, donde construyó una prolífera carrera en distintas áreas de la producción de animación, destacándose en escritura de guion con "Scared Shrekless" o "Shrek the halls" colaborando en películas como "Oliver y Compañía" o "El Rey León". También como artista de Story Board trabajó en películas como "La Sirenita", "Oliver y Compañía", "Mickey, el Príncipe y el Mendigo", "Los rescatadores de Down Under", "Madagascar" entre otros.

Además de crear el póster de FECIR 2021, Gary Trousdale realizará el taller "Animando para la industria" repasando algunos de sus trabajos en Disney y DreamWorks.

Serán dos jornadas, donde los participantes podrán interactuar de manera online con este destacado cineasta, pudiendo consultar todas las dudas para integrarse a un equipo de trabajo de un gran estudio de animación. Los cupos son limitados y estarán disponibles en la página web www.fecir.cl días antes del inicio del festival. Serán 30 personas de Chile y Latinoamérica, las que podrán participar de esta instancia única. Atentos a las inscripciones.