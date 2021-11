Instalan Mesa Interregional sobre investigación de incendios forestales

Hasta la Fiscalía regional de O'Higgins llegaron la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga y el fiscal nacional, Jorge Abbott para encabezar la realización de la Mesa Interregional sobre Investigación de Incendios Forestales en la que participaron los fiscales regionales de O'Higgins, Maule y Ñuble, las tres regiones que se han visto más afectadas por incendios en las últimas temporadas.

La ministra María Emilia Undurraga relevó la coordinación, entre los diferentes actores en una temporada que se espera bastante compleja. "Hemos podido iniciar esta sesión dando cuenta de lo compleja que va a ser esta temporada de incendios forestales que se han profundizado producto del cambio climático y que requieren la acción coordinada y colaborativa entre los distintos actores para prevenir, para actuar y también, para investigar estos hechos y así poder acompañar a las víctimas afectada", señaló.

"Estamos conociendo las experiencias y los protocolos de cada una de las regiones, los intercambios de información, para así llegar rápidamente al lugar de los hechos y poder investigar de forma profunda cada uno de ellos con sus causas, ya que el 99% de los incendios es provocado por el hombre", añadió la autoridad.

Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott dijo que el "Sentido de esta reunión tiene que ver con el recoger toda la experiencia y proyectarla hacia adelante y uno lo que puede afirmar es que, desde el nivel regional, lo que nos han explicado los fiscales regionales es que existe una plena coordinación permanente entre las diferentes instituciones. El propósito de esta mesa es llevar esta coordinación a las tres regiones que son las que se ven habitualmente más afectadas por incendios comunes (...) y esto supone que todos los órganos del Estado deban coordinar su actuación para poder abordar de manera más adecuada un fenómeno tan complejo como el relativo a los incendios".

Las autoridades nacionales destacaron también el trabajo coordinado y la generación de distintos protocolos y convenios que se realizan entre las fiscalías regionales, CONAF, Bomberos, Carabineros, PDI, instituciones que están constantemente monitoreando, previniendo e investigando estos hechos.

En la actividad, además de la ministra y el fiscal nacional estuvieron presentes los fiscales regionales de O'Higgins, Javier von Bischoffshausen; del Maule, Julio Contardo y de Ñuble, Nayalet Mansilla, el director nacional de CONAF, Rodrigo Munita y representantes de Bomberos, Carabineros y la PDI.

Entrega de recursos Plan Sequía

Durante la jornada y en el marco de la entrega de ayuda del Plan Sequía que el Minagri ha elaborado para las regiones que se encuentran con emergencia agrícola, la ministra Undurraga visitó la comuna de Coltauco donde encabezó la entrega de ocho estanques de acumulación de cinco mil litros a pequeños agricultores que no forman parte del INDAP con el fin de ayudar a paliar las consecuencias de la emergencia agrícola.

La Ministra María Emilia Undurraga destacó el apoyo que se ha entregado a todos los agricultores afectados, aunque no formen parte de los programas del ministerio. "Es parte del rol del ministerio acompañarlos en la contingencia, pero también acompañarlos en labores que nos permitan ir adaptándonos a esta nueva realidad y con la especificidad de cada una de las regiones. Hoy estamos haciendo entrega de recursos de emergencia a agricultores no Indap, sabemos que aquí Indap hace la pega con sus agricultores, pero muchas veces los agricultores que no son parte quedan en la mitad y lo que queremos es que estos recursos dispuestos apoyen a la agricultura pequeña y mediana que requiere esta ayuda para poder continuar produciendo", señaló la titular del agro.

El delegado presidencial de la región de O'Higgins, Ricardo Guzmán dijo que la falta de lluvia en la región ya no será la excepción, por lo que "Tenemos que empezar a tener herramientas y este apoyo que están recibiendo los agricultores es fundamental porque lo que queremos es mantener la vida de campo y la actividad agrícola en particular y por eso esta entrega es un reconocimiento a la actividad de los agricultores".

Además, se procedió a firmar un convenio, entre el Ministerio y la Municipalidad de Coltauco para el arriendo de camiones aljibe, lo que permitirá la entrega de agua para bebida de animales a nuestros agricultores.

También, durante su visita a O'Higgins, la ministra de Agricultura estuvo en la localidad de Chimbarongo, donde encabezó la entrega de alimento para animales en el contexto de la emergencia agrícola y visitó junto a la directora nacional de Odepa, María José Irarrázaval y los representantes de Chile Carne la Planta de tratamiento La Ramirana de AgrosuperSA, conociendo en terreno cómo las empresas se adaptan a la economía circular, haciéndose cargo de los procesos de alimentación de manera sustentable y agregando valor a la cadena que permite alimentar a las familias chilenas.

En las variadas actividades, además de la ministra María Emilia Undurraga estuvieron presentes el delegado Presidencial Regional, Ricardo Guzmán, el Seremi de Agricultura de O'Higgins, Joaquín Arriagada, y los alcaldes de Coltauco, Félix Sánchez y de Chimbarongo, Marco Contreras, entre otras autoridades regionales.