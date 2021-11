Participa del concurso de fotografía del Instituto Confucio de Santo Tomás

El Instituto Confucio Santo Tomas (IC ST) con motivo de la celebración de su aniversario número 14, invita a la comunidad en general a participar del "Concurso Fotográfico Aniversario Instituto Confucio Santo Tomás", que se premiará a través de votación popular en el Facebook de la entidad (@ConfucioUST).

Puede participar cualquier persona mayor de 14 años, chilena o extranjera con residencia en Chile, para lo cual debe enviar hasta el 16 de noviembre a las 23:59 horas, una fotografía de sí mismo/a en cualquiera de estas tres situaciones: participando en alguna actividad del IC ST, en alguna actividad relacionada con China (puede ser alguna visita a algún lugar ligado con ese país) o visitando algún lugar del gigante asiático.

Se premiarán los tres primeros lugares; para el 1er puesto, una beca para un curso de chino mandarín 1er Semestre de 2022 en el IC ST, más una Tablet; el 2° lugar recibirá un set de audífonos inalámbricos; y el 3er un parlante portátil Bluetooth.

Para enviar la fotografía, se debe acceder al siguiente link https://bit.ly/ConcursoFotografiaAniversarioIC_ST. El nombre del archivo (la fotografía) debe incluir: nombre y apellido del participante, así como el lugar y/o contexto donde fue tomada; por ejemplo, Romina_Carrasco_GranMuralla.

La competencia será evaluada según la popularidad de las fotografías en Facebook, siendo ganador, quien tenga más reacciones positivas (me gusta, me encanta y/o me importa) desde el 17 al 22 de noviembre a las 23:59 horas. Los ganadores del concurso se darán a conocer en el Webinar de Aniversario que se desarrollará el 23 de noviembre.

El IC ST es el Instituto Confucio con más años de antigüedad en el país, su objetivo es la difusión del idioma y la cultura china. Para más detalles se pueden descargar las bases en https://bit.ly/BasesConcursoAniversarioICST o escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.