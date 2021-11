Seleccionado de vóleibol Marco Grimalt visitó Santa Cruz y Palmilla

Como parte de su alto compromiso con la vida saludable y un sólido sentido de aporte con la comunidad local, Viña Estampa recibió la especial visita del reconocido deportista y seleccionado nacional de vóleibol playa, Marco Grimalt, destacado como el mejor jugador de vóleibol en la historia de Chile, y junto a su primo Esteban Grimalt, han competido como dúo en los dos últimos Juegos Olímpicos, participando además en los Juegos Panamericanos y en distintos torneos a nivel mundial.

Entre las principales motivaciones de Grimalt para visitar Estampa, fue el reunirse con las selecciones de voleibol de Santa Cruz y Palmilla, ambas compuesta por jóvenes estudiantes pertenecientes a diferentes comunidades educativas de dichas comunas, quienes además de mostrar todas sus habilidades en una inédita exhibición amistosa, tuvieron la oportunidad de compartir de manera exclusiva con el deportista de elite, conociendo desde su propio relato, parte del camino recorrido como voleibolista nacional.

La singular amistad de Marco Grimalt con la bodega familiar ubicada en Palmilla, pleno corazón del Valle de Colchagua, se inicia en 2018 cuando el seleccionado chileno, acepta la invitación de Estampa para ser "abanderado" de su connotada colección de vinos. "Más que agradecido de la viña por invitarme a conocer sus instalaciones, además lo que he conocido del valle me ha encantado. También, muy contento por ser parte de este momento tan especial. Me voy súper motivado por conocer un poco más de la historia de los niños de Palmilla y Santa Cruz, pues son relatos de esfuerzo, de superación, de un trabajo en equipo que ellos hacen día a día. Mi mensaje para ellos es que busquen lo que los apasiona y persigan siempre sus sueños en base al sacrificio y la perseverancia, sacando provecho a todo el camino disfrutando el proceso", subraya el seleccionado nacional de vóleibol playa.

Viña Estampa desde sus orígenes -en el 2001-, y en la actualidad, como parte de su política de sustentabilidad, desarrolla permanentemente diversas acciones que generan impactos positivos, especialmente con las comunidades aledañas a sus instalaciones, mediante diferentes actividades que son un verdadero aporte en lo cultural y también lo social. Así por ejemplo, creando lazos con colegios y diferentes instituciones ubicadas en los alrededores de su bodega y viñedos, todo con el fin de mostrar a la elaboración del vino desde una perspectiva más educativa y cercana.

"Esto sumado a nuestra permanente contribución al empleo local, al fomento del turismo en el Valle de Colchagua, y a propiciar distintas oportunidades de emprendimiento apoyando a pequeños microempresarios gastronómicos y artesanos de la zona.

De igual manera, nuestra viña es reconocida a nivel internacional por su cercanía con el deporte, por eso nos sentimos honrados de contar con la presencia de nuestro embajador Marco Grimalt, ayudándonos a continuar en esta senda que además de estar basada en principios y prácticas sustentables, nos permite difundir particularmente, una forma de vida saludable", asevera Cristian Isbej, gerente general.

Sobre Viña Estampa

La innovación y la vanguardia siempre han sido los principales pilares en los que Estampa ha apostado para crear vinos que sean la expresión máxima de las características de cada variedad presente en ellos, y en especial, las entregadas por la singular identidad de su lugar de origen: el Valle de Colchagua.

Desde que nace en 2001, ha sido reconocida en la esfera vitivinícola por la calidad excepcional de sus ensamblajes, los que nacen de sus viñedos emplazados en reconocidos terroirs de privilegio. Así, Estampa destaca por ser uno de los proyectos pioneros que surgen de las connotadas sub zonas de Paredones y Marchigüe, cobrando vida al alero de las asesorías exclusivas en Chile de dos importantes especialistas internacionales, desde 2008 el enólogo italiano Attilio Pagli, y desde 2005, el viticultor también italiano, Stefano Dini.

Ambos se suman al trabajo de Johanna Pereira, enóloga jefe de la viña con más de 17 años de experiencia en Colchagua, quien junto al viticultor Rodrigo Salgado, se encargan de visualizar a largo plazo la labor de viñedos. buscando llevar a Estampa hacia una producción sustentable.

Actualmente, Viña Estampa lleva algunos años trabajando en un proyecto de innovación para introducir en Colchagua cepas originarias de Italia, país desde donde trajeron clones de diferentes variedades de uvas viníferas, desarrollando así el cultivo más grande del país con cepas italianas en sus viñedos de Marchigüe y en Paredones. Gracias a ello, suma a su portafolio de vinos a Inspiración, su más reciente línea de micro-producciones venidas de ambos terruños, con la que ciertamente buscan sorprender a un mercado cada vez más dinámico y exigente.

Todas las variedades que dan vida a esta colección - Nebbiolo, Sangiovese, Aglianico y Montepulciano, Greco, Fiano, Vermentino y Verduzzo Friulano-, son vinificadas de manera exclusiva en la Incubadora de Innovación del Vino y la Oliva (IIVO) ubicada en Marchigüe, con el objetivo de contribuir a la singular diversidad del Valle de Colchagua. El espíritu creativo, la calidad técnica y el amor por la tierra, permiten a Estampa crear vinos con carácter, que se acercan al origen constituyendo un auténtico aporte para la industria del vino en Chile.