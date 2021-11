Con Danza, Poesía, Teatro, Astronomía y Matemáticas se nos invita a creer en un San Fernando grande en la ciencia y en las artes

Jóvenes del público suben al escenario del Centro Cultural a dramatizar el grito al pequeño Pitágoras por las paredes rayadas de la casa. "- Fue el gato, que quería demostrar un teorema. - ¡Siempre me echan la culpa! -responde el gato. Pero ¡te quedó buena la demostración!" Es parte del stand up comedy "Contando historias", que incluía también un acto de MateMagia en clave binaria, presentado en el Carnaval de Teatro y Matemática en nuestra ciudad el 21 de octubre. Fue un evento singular que nos deja una invitación, siempre vigente, a soñar en grande.

"Fue súper entretenido, realmente llamó la atención en cómo se presentaron los temas, la actuación y los juegos, entender las matemáticas de una manera más didáctica", relatan Martina, Belén y Rocío del Instituto Hans Christian Andersen. "Gracias a la obra sé que de ninguna manera me separaré de ellas", señala Florencia. Se compartieron con la comunidad los ejercicios realizados por ellas y sus compañeros desde agosto en talleres online de teatro y matemática, al igual que los del Colegio Inmaculada Concepción y la numerosa comitiva del Liceo San Francisco de Placilla presente en el teatro, junto a su profesor Víctor Cáceres. Laura Barra y Dafne Torres (Inmaculada Concepción) consideran que los talleres les han mostrado "otra perspectiva, no tan cuadrada como las clases normales, en un ambiente haciendo bromas, donde todos podemos hablar. Hemos compartido más con nuestros compañeros y aprendido que las matemáticas están en todo, y que es divertido usarlas a la hora de actuar". A Catalina y Belén (H. C. Andersen) les "gustó mucho que se expliquen con un poco más de humor, ver que no son solo sacar fórmulas y que se puede aprender jugando".

El encuentro fue distinguido con la presencia del alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez; los Concejales Miguel González Feliú, José Rishmawi y Rodrigo Valderrama; el Encargado de Cultura, Manuel Osorio; autoridades y asesores del Servicio de Educación Pública y la Dirección Provincial de Educación; y un público diverso compuesto por unas 60 personas de todas las edades. Comenzó con la exposición audiovisual "De un peón de ajedrez a los satélites geoestacionarios, transportados en la Gran Ola de Kanagawa", preparada para la ocasión por Diego Jove, Darío Rodríguez, Alan Romero y Darwin Vega, del Centro de Estudios Avanzados de San Fernando. Irrumpe primero el estremecedor "Ajedrez", poema de Borges: "También el jugador es prisionero [...] de otro tablero de negras noches y blancos días. [...] ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza [...]?", con la impresión vivaz de la hermosa danza de Darío en escena, pintado su cuerpo de blanco y negro, reflejando la tensión de nuestros opuestos internos. Esto como antesala a la historia de Carlos Silva, Maestro FIDE sanfernandino cinco veces campeón nacional de ajedrez. Prosigue Alan su recorrido por las hazañas de hijos ilustres de San Fernando, como el galáctico Santiago Astraín pionero en EEUU de la comunicación satelital; el matemático Charles Menneveau, de la escuela de Mandelbrot, experto mundial en turbulencia y fractales y profesor de Johns Hopkins; o el prócer de la escuela antisísmica, Arturo Arias. En palabras de Fernanda (H. C. Andersen), "fue súper interesante que varios personajes históricos pertenezcan acá a San Fernando". Se destacó también el modo en que Darwin, Gay y Domeyko anunciaron al mundo las bondades naturalistas de nuestra zona, luego de su paso por la Provincia de Colchagua.

"Contando historias" y los talleres en los colegios estuvieron a cargo de Exacta, un colectivo de actrices, actores y profesores de matemática, basados en Santiago, quienes se hicieron presentes en nuestro Centro Cultural para compartirnos su visión humanista de la enseñanza de las matemáticas. La actividad fue organizada desde la Facultad de Matemáticas y el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Universidad Católica, con el apoyo del Núcleo Milenio ACIP para Aplicaciones de Control y Problemas Inversos; de proyectos FONDECYT de académicos de la Facultad de Matemáticas; la Ilustre Municipalidad de San Fernando; y la UATP del SLEP de Colchagua. Agradecemos la difusión por parte de la Dirección Provincial de Educación, Manía FM, Radio Trigal, el Diario VI Región y el PAR Explora O'Higgins. Junto a la noche de observación de la luna (y Venús, Júpiter y Saturno), organizada el sábado 16 de octubre por el astrónomo sanfernandino Luis González (descubridor del planeta Colchagua y del cometa González), el profesor Pedro Marchant del Liceo Neandro Schilling y Astronomía San Fernando, la experiencia vivida nos invita a dar alas a nuestra curiosidad y a potenciar nuestras vocaciones científicas y artísticas, expresiones elevadas que enriquecen y engrandecen el alma. También a creer en nuestro San Fernando, y nuestra Provincia de Colchagua, en la riqueza de su pasado y el gran potencial que tiene en el presente.