Hospital San Fernando conmemoró Día Mundial de la Prevención del ACV

Los doctores Mauricio Hormazábal y Jaime Medina, neurólogos, acompañados por internos de distintas áreas de la salud, se ubicaron en el frontis del centro asistencial para sociabilizar con los usuarios que se encontraban en las salas de espera del Consultorio Adosado de Especialidades (CAE), y así entregar esta valiosa información sobre los cuidados para evitar y/o detectar un ACV.

Terminada la jornada, el Dr. Hormazábal señaló que "Durante los últimos dos años, donde la pandemia ha sido el principal foco de trabajo, en el hospital se han implementado grandes avances en el manejo de pacientes con accidentes cerebro vasculares, que en nuestro país es la principal causa de mortalidad y una de las principales causas de discapacidad".

El especialista en neurología detalló que "Los ACV se clasifican en dos grupos: por un lado, tenemos los accidentes cerebro vasculares hemorrágicos, cuando se produce un sangrado en el cerebro, y por otro lado tenemos los accidentes cerebro vasculares isquémicos que es cuando una arteria que se dirige al cerebro se tapa, deja de llegar sangre y oxígeno, generando problemas que si no son tratados a tiempo, complicarían el estado de salud de la persona".

En este sentido, Hospital San Fernando ha estado trabajando arduamente en esta materia, "Como la trombosis, un tratamiento de uso de un fármaco que consiste en romper el trombo que está tapando la arteria para permitir nuevamente el flujo sanguíneo y por ende, disminuir el riesgo de muerte y discapacidad. Este procedimiento debe iniciarse rápidamente, dentro de las 4 primeras horas desde que comenzaron los síntomas, por eso, es sumamente importante informar a la comunidad usuaria cómo detectar a tiempo esta enfermedad y acudir al servicio de urgencia lo antes posible", agregó el facultativo.

¿Cuáles son los principales síntomas?, "Alteraciones en el lenguaje, que no se entienda lo que dice o que el paciente no entienda lo que la otra persona le dice; alteración en la cara, como la desviación del labio; y que sintamos una pérdida de fuerza de un brazo o una pierna, que no se pueda levantar; además de otros. Por tanto, si tiene alguno de los tres, debe acudir sí o sí al servicio de urgencias", enfatizó el Dr. Hormazábal.

Por último, el neurólogo destacó que "Para prevenir el ACV, debemos entender que los factores de riesgo pueden ser modificables y que nos predisponen a tener esta enfermedad, por tanto, es fundamental que las personas con alguna comorbilidad (crónicos) continúen con sus controles periódicos, ya sea en los pacientes que tienen diabetes, alteraciones de colesterol, hipertensión, etc. Si existe un paciente que esté cursando un tratamiento farmacológico, debe seguir las indicaciones al pie de la letra para evitar cualquier complicación que pudiera generar un ACV. La clave es cuidarse y mantener los cuidados de forma rutinaria".

Actualmente, Hospital San Fernando cuenta con dos neurólogos que otorgan atención de dicha especialidad; pero, adicionalmente, el tratamiento de urgencia para el ACV isquémico es realizado en la unidad de emergencia con asistencia permanente de especialistas en neurología vía teleasistencia (TeleACV), las 24 horas del día.