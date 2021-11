Profesionales pueden perfeccionarse en Salud Mental Infanto Juvenil en la UCM

Con clases presenciales el 2022 partirá en Talca una nueva versión del Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil de la Universidad Católica del Maule (UCM), programa acreditado que desde su primer año ha despertado el interés de profesionales del país que buscan especializarse las menciones de Nivel Primario de Atención y Contexto Educativo.

Gracias a la acreditación es que los estudiantes interesados en este programa pueden optar a becas que proporciona la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), además de becas UCM para financiar estadías en el exterior.

Este programa está principalmente dirigido a psicólogos, trabajadores sociales, educadores, médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud o ciencias sociales, perfeccionamiento que cobra especial importancia ante una próxima ley derechos para la infancia en Chile, lo que hará necesario contar con profesionales preparados para realizar intervenciones preventivas y promocionales en salud mental infanto juvenil.

"Al tener un carácter profesional entrega herramientas disciplinares en la intervención con niños, niñas y adolescentes, lo que permite potenciar las intervenciones realizadas con este grupo etario desde una mirada preventiva y promocional. Lo anterior, resulta muy relevante de acuerdo al contexto que nos encontramos actualmente, pues estamos ad portas de contar con una ley de garantías de los derechos de la niñez, que entrega un marco normativo y permitirá abordar integralmente la salud mental infanto juvenil", complementó Gerardo Chandía, director del Magíster en Salud Infanto Juvenil de la UCM.

Pasantías internacionales

Desde el año 2019 el programa de Magíster en SMIJ de la UCM ha instaurado una beca de apoyo a estadías cortas. "Esta considera dos becas para cada período bi-semestral de postulación, cada una por un monto total a adjudicar por postulante de hasta un máximo de un millón de pesos chilenos (o su equivalente en dólares respecto del tipo de cambio en Chile al momento de la adjudicación)", destacó el director del programa, acción que busca instaurar este tipo de apoyos a la movilidad de estudiantes del Magíster a universidades, centros de investigación, o centros de intervención del área infanto-juvenil tanto a nivel nacional como internacional.

"Queremos facilitar oportunidades de vinculación de los estudiantes con centros reconocidos en el área tanto de Chile como del mundo", sostuvo el director de este programa de postgrado de la UCM, Gerardo Chandía, agregando que durante el año 2019 fueron cuatro postulaciones a esta modalidad de beca, adjudicándose dos estudiantes para pasantía corta internacional a la Universidad Autónoma de Madrid, España, y al Instituto de Salud Global de Barcelona, España.

"Posteriormente, la pandemia impidió hacer uso de esta beca en el año 2020 y primer semestre del año 2021. No obstante, en el segundo semestre 2021, una estudiante se adjudicó una beca internacional a la Universidad de Deusto, Bilbao, España"", indicó el director del Magíster en SMIJ UCM.



Adquirir nuevas herramientas académicas

Una de las profesionales beneficiadas con este apoyo que brinda la UCM es la estudiante Javiera Paz Andrea Martínez Ávila, de 24 años, quien actualmente, se encuentra realizando una estadía corta en la Universidad de Deusto, Bilbao, España -plantel que figura, entre los 200 mejores del mundo en Educación-.

"En mi caso fue el interés genuino y motivación por adquirir nuevas herramientas académicas, las que me impulsaron a tomar esta decisión (...) Soy una convencida que viajar y enfrentarte a un nuevo contexto, indudablemente quiebra las barreras, invitándonos a modificar nuestra percepción sobre una cultura y estilo de vida, a aprender de diversas experiencias muchas veces visualizadas desde lo lejano, ya que esto fluctúa según la subjetividad de nosotros mismos", compartió la profesional oriunda de Peumo, localidad rural de la región de O'Higgins.

"Asistir a dicha casa de estudios Es realmente un desafío que puedo enfrentar, contribuyendo significativamente mi posición profesional en el área investigativa, ya que la Institución posee dentro de la facultad de psicología a académicos/as de alto nivel que trabajan el área de psicología social, infancia y adolescencia, lo que presenta una conexión efectiva con la deuda pendiente que poseemos. Los conflictos sociales y la violencia política están inherente a nuestra cultura y sociedad, pero no basta con solo investigar, si no que debemos ser nosotros/as quienes generen el impacto real en las posibles transformaciones, fragmentar el sistema es nuestra responsabilidad, no solamente debemos hacernos cargo de sus efectos, sino que luchar para mitigar sus posibles causas", argumentó Paz.