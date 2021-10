Javier Canales lanzó su campaña a la reelección como Consejero Regional

La jornada, que tuvo lugar en la comuna de San Fernando, contó con la presencia de diversas autoridades de la región, entre ellas el alcalde de esta ciudad Pablo Silva Pérez, la ex presidenta del Consejo Regional y candidata a diputada por el distrito 16 Carla Morales, el CORE por Colchagua Gerardo Contreras y los concejales de Placilla, Daniela Díaz Arias y Bastián Palominos.

"Me siento muy contento por la actividad y muy complacido de contar en este lanzamiento de campaña con muchos de mis amigos y mi querida familia, que conocen de mi trabajo y que dan fe de mi vocación de servicio", precisó Javier Canales.

Asimismo, agradeció en forma especial la presencia de la ex presidenta del CORE Carla Morales que "Me acompaña en esta travesía. Mi amiga también tiene un gran desafío, pero sabe que cuenta con mi apoyo para que se convierta en la próxima diputada del distrito 16".

Por su parte Carla Morales señaló que "Javier cuenta con un tremendo apoyo, especialmente en San Fernando, que se lo ha ganado por su gran trabajo y cariño. "Me siento orgullosa de ser parte de este equipo".

En tanto el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez indicó que "Javier Canales es un gran amigo y un tremendo Consejero Regional, muy trabajador y muy cercano a los vecinos, no tengo duda que seguirá representando a la comuna y también a la provincia y que su aporte nos permitirá seguir levantando a nuestro querido San Fernando".

Finalmente, el Consejero Javier Canales dijo que "Mi compromiso es seguir trabajando por los vecinos y que como dice mi slogan no olviden que sus ideas son las mías".