Victor León Donoso finalista del Global Teacher Prize 2021

El educador no solo es conocido por la comunidad por su ejercicio docente, sino además por una nutrida lista de trabajos de investigación de historia local que le ha permitido publicar siete libros que destaca: "Voces a toda máquina: historia del tren de San Fernando a Pichilemu" con la historiadora Catherine Valenzuela, "Colchagua en emergencia, historia de los desastres socio naturales en Colchagua" con el historiador Cristian Urzúa, "100 años del Club Magallanes de Nancagua", entre otros.

Hoy quisimos detenernos en esta importante instancia donde el docente se encuentra a nivel nacional.

¿Cómo llegó a la postulación?

"En este certamen es común ser nominado por alguien, en mi caso fue Par Explora O´Higgins con quienes trabajamos durante los últimos años en el desarrollo de investigaciones escolares, las cuales hemos desarrollado junto a mis estudiantes en temáticas vinculadas al cambio climático, los desastres socio naturales y la planificación territorial en nuestra región".

¿Por qué se vincularon con la temática del cambio climático?

"Hace seis años recibí una invitación a trabajar cambio climático en una iniciativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en un proyecto denominado Pacto Mundial de Jóvenes por el cambio climático, el cual hemos trabajado hasta el día de hoy, permitiendo desarrollar investigaciones con estudiantes sobre la percepción del cambio climático en nuestra zona, y mezclando estos resultados con el conocimiento científico de la población en geografía, y con registros históricos del siglo XX en nuestro territorio. Lo anterior permitió a mis estudiantes exponer resultados en varios lugares como en el Congreso del Futuro en Santiago o viajar a la COP25 en Madrid (España)

¿Qué importancia poseen estos trabajos con los estudiantes?

"Primero vincular a la comunidad educativa en proyectos de investigación, donde diversos niveles desarrollaban encuestas o entrevistas a personas de diversas áreas de la región, es importante entender que los estudiantes de nuestro liceo provienen en un 70% de fuera de nuestra comuna, permitiendo un mayor alcance en los resultados".

"Segundo, estimular la investigación en los jóvenes, entendiendo que es la forma de replantearnos nuestra realidad, acercándolos a la metodología propia de las Ciencias sociales, hoy más que nunca, cuando han sido tan necesarias para responder a las problemáticas del siglo XXI y Tercero, los jóvenes son capaces de apreciar, entender y analizar las diversas coyunturas que afectan a nuestro planeta. Hoy el cambio climático es el mayor problema para nuestra civilización, si no creamos conciencia, si no reflexionamos sobre el devenir, los resultados no serán buenos".

¿Cuáles son los próximos pasos del Global Teacher Price Chile?

"Bueno, ahora solo queda la final el 30 de noviembre en Santiago, donde develarán cual es el profesor que gane el certamen y represente a Chile en el extranjero".