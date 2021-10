General Edson Carrasco, Jefe de la Sexta Zona de Carabineros: "Tuvimos una participación permanente y constante durante el Estado de Excepción"

Una intensa e incansable labor realizó carabineros durante el Estado de Excepción, para resguardar la Salud Pública, lo cual se sumó a las labores que desarrollan de manera permanente en prevención y seguridad por el bienestar de la comunidad.

"Todos nuestros servicios y la labor que realizamos dan cuenta de que estamos siempre activos no solamente en prevención, de seguridad y de los delitos, si no que también en la prevención de las personas. Hicimos un gran esfuerzo y lo seguimos manteniendo, porque el Estado de excepción terminó, no así, la pandemia. Seguimos trabajando", señaló el jefe de la Sexta Zona de Carabineros, general Edson Carrasco.

Durante los 556 días de Estado de Excepción carabineros de la región detuvo a 61.067 personas, lo cual equivale a 110 detenidos al día y 5 detenidos por hora. De ellos, 31.475 corresponden a personas que cometieron delitos contra la Salud Pública; 7.730 detenidos por cometer delitos de mayor connotación social como, por ejemplo, robos y delitos violentos; 5.548 por Órdenes Judiciales y 16.314 por otros delitos, como los tipificados en la Ley Armas, Drogas y otros.

Respecto de los delitos contra la Salud Pública, según indicó el General Edson Carrasco, en el periodo se realizaron 79 reuniones masivas, de las cuales el 70% correspondieron a fiestas clandestinas, en las que se detuvo 928 personas. De igual modo, resulta interesante considerar que el 63% de los detenidos, por esta razón, se concentran durante este año.

En lo que se refiere a los permisos para transitar durante la pandemia, en Comisaria Virtual se entregaron 348.733.794 Permisos Temporales y 54.422 de manera presencial en las unidades policiales. De igual forma, se entregaron 12.296.180 Salvoconductos en Comisaría Virtual y 54.456 presencialmente.

El General destacó que "En la región, cuando se hacían los cordones sanitarios, siempre éramos los segundo en tener la mayor cantidad de detenidos, tuvimos un 'peack' en el mes de abril. Respecto de los detenidos, fuimos la región que hicimos más servicios, fuera de la región Metropolitana, y eso se reflejó porque siempre tuvimos medianamente controlado el tema de la pandemia".

Por su parte, el Delegado Presidencial, Ricardo Guzman, destacó el trabajo colaborativo entre las instituciones durante la pandemia, "Lo bueno de la región de O´Higgins es que hubo un trabajo en equipo, junto con carabineros, ejercito, la PDI y la seremi de salud. Hicimos un trabajo potente que nos permitió ser una de las regiones que más fiscalizó"

Sobre la gestión de carabineros en materia de seguridad y control delictual, el jefe de zona destacó que "En el presente año tenemos 34.535 detenidos. En el último mes tenemos 33 detenidos contra la Salud Pública; 362 detenidos por delitos de mayor connotación y 360 por Órdenes Judiciales y 932 por otros delitos, lo que implica que tenemos como promedio 127 detenidos diarios, 5 detenidos por hora", cifras que van directamente al control de la delincuencia, para tranquilidad de la comunidad.

Respecto de la delincuencia organizada, en el mes de septiembre se decomisaron, 2.3 kg de distintas drogas (más de un kilo y medio de marihuana); se incautaron 31 armas; se desarticuló una banda que se dedicaba al robo con intimidación y recuperaron 21 vehículos.

En 2020 se decomisaron 282 kilos de distintos tipos de droga y a la fecha ya se han incautado 498 kilos de droga lo que equivale a un 74% de incremento respecto al año pasado. Por lo que destacó el General Carrasco, "Lo que habla de nuestro trabajo colaborativo y profesional con la comunidad, quienes permanente y constantemente nos están nutriendo de información respecto a lo que es la venta de drogas".

En el trabajo realizado por el robo de vehículos motorizados, este año se han cometido 372 delitos, de los cuales el 87% de ellos se concentra en siete comunas, recuperando 225 vehículos, lo que equivale al 60% de los autos sustraídos. En el mes de septiembre robaron 35 vehículos y ya se lograron recuperar 21 de ellos.

Durante el último mes, del trabajo policial se destacada la detención de las tres personas que quedaron detenidas por el incendio a las oficinas de la Municipalidad de Rancagua. Seis allanamientos masivos, tres en Rancagua y tres en San Vicente, con 28 detenidos por droga.

Diez procedimientos por infracción a la Ley de drogas con 17 detenidos, donde destaca la participación de los perros Fergus y Gazam que pertenecen el OS7 de la zona y permanentemente están encontrando droga en lugares de tránsito por la región.

Para terminar el General Edson Carrasco, fue enfático en señalar que los trabajos continúan con el mismo compromiso de siempre y que "Seguimos vinculados con la comunidad, seguimos trabajando para la comunidad, seguimos preocupados lo que es la seguridad de las personas, respecto de su propiedad y también, por su salud... Para que todos al final del día tengamos la tranquilidad de estar viviendo en una región segura".