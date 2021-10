Javier Macaya, candidato a Senador por región de O’Higgins: “No creo en tesis refundacionales, hay que tomar lo mejor de nuestra historia para construir un mejor Chile”

El diputado y presidente de la UDI, actual candidato a Senador por la región de O’Higgins en las próximas elecciones parlamentarias, Javier Macaya señaló que no cree en la tesis refundacionales de algunos candidatos, ya que para construir un mejor Chile hay que tomar lo mejor de su historia, proyectándolo para un futuro mejor y que beneficie a todos sus habitantes.

El diputado dijo que “Estamos convencidos que no hay solo una visión territorial sino una visión coherente de lo que tiene que hacer con nuestro país y nuestra región en el futuro, hay que aprender de nuestros errores y se capaces de proyectar a que nuestra región le vaya bien en el nuevo ciclo que estamos enfrentando y creo tener las capacidades y experiencia y también la mirada de futuro para el desafío que estoy emprendiendo que es la campaña senatorial”.

¿Ha sido diputado en diferentes distritos de la región, ¿conoce bien los problemas de sus habitantes?

“Soy nacido y criado en esta región, no podría ser candidato sino fuera por la región que conozco desde siempre y se del esfuerzo de sus habitantes, los desafíos son importantes y para eso tenemos que trabajar en conjunto, hoy la problemática hídrica en algunos sectores urbanos y para nuestra agricultura, también hay desafíos medioambientales por resolver que se generan de ciertas iniciativas de desarrollo productivo que tenemos que ser capaces de compatibilizar”.

¿Tiene futuro la región de O’Higgins?

“No tengo ninguna duda que nuestra región tiene mucho futuro y ese futuro está dado por ser respetuoso y coherente con un pasado con el cual tenemos muchas cosas que corregir y también tenemos cosas que mantener y mejorar y aquí donde las tesis refundacionales de algunos candidatos, yo no comulgo con ellos, tenemos que tomar lo mejor de nuestra historia y proyectarnos hacia el futuro con las mejoras de lo que tenemos que hacer”

¿Puede haber alguna vez descentralización real de las regiones?

“La descentralización no tiene que ser solamente política y con pocas atribuciones para las personas que son elegidas gobernadores regionales, con una vocación real desde las regiones, se puede permitir proyectar el desarrollo futuro de Chile, Santiago es una ciudad que está colapsada y creo que el futuro de Chile está en la regiones y para eso hay que tener una vocación real de dotarlas de mayores facultades, de generarles riquezas y sentido a las personas que se quedan viviendo en ellas”.

¿Pero eso aún no ocurre?

“Hay que llegar a lograr que no sea lo mismo para una empresa estar instalada en regiones que en Santiago, que tenga beneficios y más oportunidades en término de desarrollo productivo para la región, yo creo que además de desafíos unidos a la conectividad, la necesidad de desafíos de inversión que son muy importantes para que la región se vaya desarrollando, es necesario que la descentralización no solamente sea política, sino que también de inversión en infraestructura”

De ser Senador, ¿como proyectaría la región de O’Higgins?

“Yo creo que tenemos que concretar el proyecto de doble vía desde San Fernando a Santa Cruz por lo menos en el corto plazo y que se ha demorado mucho, que es una demora similar o mayor de la doble vía de entre Pelequén y el puerto de San Antonio que beneficiará al corredor bioceánico del Paso Las Leñas, tenemos inversiones en materia de riego cerca de Rengo, que es muy importante para la agricultura, tenemos la necesaria inversión en corredores bioceánicos y que se haga un esfuerzo real en el Paso Las Damas, y que ha sido una promesa que se ha llevado como promesa de campaña y que aún no hay nada, hay que tomar las instancias con la ayuda pública y privada para que se convierta en una realidad, hay medio ambiente

Esta campaña es diferente, ya que los electos en el nuevo Parlamento van a estar condicionados a una posibilidad de una Nueva Constitución que puede cambiar las reglas de juego

“Yo soy consciente que estamos en un cambio de ciclo político que implica que miremos hacia el futuro con la capacidad de meterle sentido común, Chile converja con los valores de la democracia, del cuidado del medio ambiente de la libre elección de las personas de donde estudien sus hijos hasta donde puedan vivir , lo que significa la importancia que tienen las familias para estar presentes en una sociedad libre , no me compro las tesis refundacionales, nuestro país tiene que tomar lo mejor de nuestra historia”.

¿La Convención puede sacar una Constitución que cambie todo?

“Hay un riesgo, pero también hay un sentido común que los chilenos tienen una oportunidad que si la convención no asume su responsabilidad del sentir mayoritario de Chile y lo que haga esta convención va hacer determinado por un plebiscito de salida donde todos los chilenos determinaran aprobar o rechazar esta”.

¿La cámara de diputados aprobó el cuarto retiro de las AFP, ahora el senado determinará, Ud. a estado siempre en contra de estos retiros?

“Hay un reconocimiento de muchos sectores políticos, tanto de derecha como izquierda que es una mala política pública, pero hay también una inquietud real de muchos chilenos que estos fondos de pensiones pueden ser utilizados con otras intenciones por un nuevo gobierno que los pueda estatizar como ha ocurrido en otros países, en la cámara se presentó indicaciones para que esto no ocurriera, pero fue rechazado por la oposición”.

En la región de O’Higgins existen candidatos al Senado con trayectoria política, ¿será una lucha fuerte para lograr un cupo?

“Lo lindo de la política, es que la gente es la que decide quien salga electo, más allá de las diferencias que existan, cada uno tiene su historia y formas de hacer política, yo me he destacado por ser coherente en votar como pienso, buscando siempre el beneficio de los habitantes de la región y no por algún rédito en alguna elección”.

Finalizó diciendo el diputado y candidato a Senador por O´Higgins Javier Macaya que esperaba convencer y convocar a muchas personas en esta candidatura, ya que la región tiene mucho futuro, pero es necesario respetar la historia, sin tesis refundacional.