Municipalidad desarrolla operativos de reciclaje en zona rural de San Fernando

El primer recorrido comprendió el sector de Agua Buena y Talcarehue, entre las 09:30 a 17:00 horas.

Para el jueves 14, se considera desde las 09:30 a 17:00 horas, Angostura.

Ya el jueves 21 el recorrido se centrará en Puente Negro, La Rufina y Las Peñas.

Para el cierre de mes, el jueves 28, la intervención de reciclaje organizada por la Unidad de Gestión Ambiental, recorrerá Roma entre las 09:30 a 17:00 horas.

Estos operativos dispuestos por el municipio, buscan fomentar el reciclaje y aportar al cuidado del medioambiente en San Fernando.

Se solicita a la comunidad tener presente que se estarán recogiendo los siguientes elementos, entre ellos:

•Botellas plásticas (PET) solo de bebestibles (botellas con o sin tapa)

•Botellas de vidrio solo de bebestibles

•Bidones plásticos de agua destilada y de agua mineral de 5 litros

•Papeles y cartones limpios sin contaminación orgánica ni química

•Revistas, cuadernos, libros, diarios, papel blanco y mixto de oficina etc.

•Artefactos electrónicos de menor tamaño como celulares. CDs, DVDs, cargadores y otros accesorios de menor tamaño

•Artefactos electrónicos como pantallas de computador, planchas, hornos eléctricos, tv etc. (refrigeradores NO, tiene gas que es considerado material peligroso al igual que las pilas y baterías)

•Aceite vegetal resultante de la preparación de alimentos fritos (este debe vaciarse en una botella plástica limpia y debe venir bien cerrada para evitar derrames

•Latas de aluminio de bebestibles, también se aceptan latas de conserva y café etc.