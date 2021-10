En nuevo aniversario Hospital Regional reconoce a funcionarios por sus 30 años de trayectoria

Reconociendo el compromiso y la impecable trayectoria de 20 funcionarios, el Hospital Regional del Libertador Bernardo O´Higgins (HRLBO) desarrolló una nueva ceremonia de distinción por sus 30 años de servicio a la comunidad, esto, en el marco del aniversario 2021 del establecimiento.

La recepción que reunió en el auditorio del hospital a directivos, representantes de los gremios y funcionarios, puso especial énfasis en el trabajo, la calidad y seguridad con que la comunidad funcionaria se ha desenvuelto, en virtud de brindar un buen servicio, lo que sin duda ha conllevado un fuerte esfuerzo, pero asimismo significado un gran orgullo.

En esa misma línea, el director (S) del HRLBO, Dr. Carlos Bisbal expresó que "El servir durante 30 años en la salud, conlleva mucha abnegación personal. Se trata de un trabajo distinto, con un espíritu diferente, porque tiene sacrificios implícitos, muchas son las pascuas y años nuevos que se está lejos de la familia. Con lo anterior, decir que esta ceremonia es muy emotiva, tuve la oportunidad de saludar y felicitar por su entrega, su disposición a grandes funcionarios, muchos de ellos conocidos por años, lo que me honra".

La ceremonia tuvo también espacio para los rostros que han erigido la historia del hoy símbolo de la región, el Hospital del Libertador Bernardo O´Higgins, a través de un emotivo set fotográfico de antaño, lo que fue muy bien recibido por los asistentes, entre ellos el galardonado por sus 30 años de servicio, Juan Rodríguez, quien sostuvo, "Me siento muy emocionado por el reconocimiento que me brindan. He pasado por todos los servicios, conocí a mi señora aquí y armé mi familia con y en el hospital. Uno entra con una idea distinta al principio, a 30 años ya, la historia es de mucha felicidad".

Genoveva Bastías, enfermera de la Urgencia Pediátrica reconocida en la ocasión, manifestó "Estoy muy emocionada porque distingan nuestra labor así. Ya estoy preparándome para terminar mi carrera aquí y ser parte de esta historia con este acto me hace feliz".

El subdirector de Recursos Humanos Fernando Alfaro, se refirió a los desafíos del cuerpo profesional y técnico del Hospital Regional, señalando que "Hemos entregado lo mejor de nosotros hacia nuestros pacientes y comunidad con mucho esfuerzo y lo seguiremos haciendo día a día para nuestra región. Nuestros funcionarios son el primer foco de atención y, como Subdirección de Atención a las Personas, queremos que esto sea su casa, que trabajen contentos, para lograr ser el mejor hospital de Chile en su calidad humana".

Al cierre, el Dr. Bisbal recordó a Isabel y Carlos, funcionarios mártires de la institución, víctimas del Covid-19, indicando "Ellos se merecen un justo reconocimiento este día, por su sacrificio, pues fallecieron durante la pandemia y se expusieron para ayudar a la gente. Eran personas especiales y manifiesto un profundo aprecio por ese loable espíritu de servicio".