The Drinks Business Awards 2021: Viña Concha y Toro es elegida "International Drinks Company of the Year"

El jurado de los premios entregados por la revista inglesa The Drinks Business destacó a la compañía por su hábil gestión durante la pandemia, sus sólidas marcas de vino y la certificación como Empresa B.

La prestigiosa revista inglesa The Drinks Business eligió a Viña Concha y Toro como la mejor empresa de vinos y licores del año a nivel internacional gracias a sus positivos logros durante el último periodo. En su decimonoveno año, The Drinks Business Awards se ha convertido en el premio más importante en la industria de las bebidas alcohólicas en el mundo. Esta es la segunda vez que la compañía obtiene este destacado título, siendo la primera vez en 2015.

"Estamos honrados de recibir este importante premio que avala el gran año que tuvimos como compañía. Sin duda han sido tiempos desafiantes, pero también nos mostraron nuevas oportunidades para adaptarnos y redoblar nuestros esfuerzos, los cuales se tradujeron en resultados históricos e importantes hitos en materia de sustentabilidad", señaló Eduardo Guilisasti, Gerente General de Viña Concha y Toro.

El premio fue entregado en una ceremonia realizada en Londres el pasado jueves 23 de septiembre, ante algunos de los representantes más influyentes de la industria. El reporte completo de los resultados será publicado en la edición de octubre de The Drinks Business, pero el presidente del jurado, editor y Master of Wine, Patrick Schmitt, adelantó: "Sorprendiendo a los jueces por sus sólidas marcas, producción sostenible y hábil gestión durante la pandemia, Viña Concha y Toro es claramente una potencia cada vez más global de la industria del vino. Su marca insignia Casillero del Diablo creció en ventas a pesar del Covid-19, mientras que la compañía continuó con su misión de reducir su huella ambiental, no solo esforzándose por reducir las emisiones de carbono, sino también mejorando la biodiversidad de sus extensas operaciones de viñedo. Entre los logros a destacar especialmente destaca la certificación como Empresa B que reconoce a las empresas que cumplen con altos estándares de gestión ambiental, gobernanza y desempeño social. Como resumió un miembro del jurado: 'Es una empresa fuerte, que está creciendo de manera rentable y está haciendo todo lo correcto'".

Sobre Viña Concha y Toro

Más de 135 años marcan el inicio de la gran trayectoria que convirtió a Viña Concha y Toro en una empresa global líder en la industria vitivinícola. Actualmente es el principal exportador de vinos de Latinoamérica y una de las marcas vitivinícolas más importantes a nivel mundial, con presencia en más de 130 países. Sus orígenes productivos en Chile, Argentina y Estados Unidos imprimen a sus vinos carácter e identidad, dando lugar a una gran familia de marcas globales únicas, reconocidas mundialmente por su calidad, innovación y sustentabilidad.

Su sede principal se ubica en Santiago de Chile, posee 12.313 hectáreas de viñedos plantados en los principales valles vitivinícolas de Chile, Argentina y Estados Unidos. A esto se suman 13 oficinas comerciales ubicadas en sus principales mercados alrededor del mundo. Desde 2021 forma parte de la comunidad internacional de Empresas B.

Sobre The Drinks Business

Publicación mensual y sitio web líder mundial en el comercio de bebidas alcohólicas, con sede en Reino Unido y parte de Union Press. Con una galardonada combinación de noticias, análisis, reportajes especiales, información de productos y estadísticas, The Drinks Business es el recurso definitivo para seguir la constante evolución de la industria mundial del vino y otras bebidas alcohólicas.

La publicación organiza los premios anuales The Drinks Business Awards, The Global Masters y The Green Awards.