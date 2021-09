Hospital de Chimbarongo se capacita para abordar la atención hacia la persona mayor

En el contexto de convertirse en el primer centro asistencial de la región en profesionalizar su trabajo dirigido a la atención del adulto mayor, Hospital de Mercedes Chimbarongo ha desarrollado una jornada de gerontología, con el objetivo de mejorar la calidad en la prestación, buen trato y empatía a las personas mayores.

Dr. Jaime Rojas, director del establecimiento de salud e impulsor de esta iniciativa, sostuvo que “fue una jornada que se venía planificando hace más de un año con la terapeuta ocupacional Belén Pérez, donde creamos el concepto, haciéndolo cada vez más multidisciplinario y cuyo objetivo principal era que nuestros funcionarios adquirieran los conocimientos que les permitiese poder ser empáticos con los pacientes mayores, poder entenderlos, poder ayudarlos en sus requerimientos ya que ellos son el gran grueso de usuarios que tiene nuestro hospital”.

Agregó que “desde mi perspectiva no es que haga falta geriatras en el hospital, no es el punto, sino que nosotros como sociedad debemos “gerontolizarnos” y como funcionarios públicos tenemos que capacitarnos en un trato digno y empático hacia las personas mayores, y de esto, nació la idea de organizar la jornada; fue una actividad tal cual fue planificada”.

En ese sentido, el doctor Rojas manifestó que “tuvimos una muy buena respuesta de parte de nuestro personal de salud y no tan solo clínico, sino que de áreas administrativas, de aseo, entre otros, quienes participaron de esta jornada que será la primera de varias para así sumar el 100% de funcionarios. El objetivo es que todos manejemos la misma base de conocimientos en el área de la gerontología”.

Respecto a la capacitación en sí, el director argumentó que “fue una instancia de participación, diálogo y varias actividades prácticas. Tuvimos una actividad denominada “Ponte en mi lugar” que organizó Belén Pérez, donde privamos a los asistentes de algunos de sus sentidos como hacerlos caminar con bastones o en silla de ruedas, para que entendieran lo que vive una persona adulta mayor y con esto, generar empatía. La retroalimentación fue inmediata, bonita y nos dijeron que les sirvió porque ven a sus familiares y personas mayores de otra forma. Por tanto, quedamos satisfechos con esta primera jornada”. Cabe mencionar que en esta capacitación expusieron profesionales de áreas como enfermería, matronería, nutrición, terapia ocupacional, kinésica y médica.

“Esta actividad es parte de mi compromiso como director del hospital, que fue presentado en la última Cuenta Pública donde dimos a conocer que capacitaríamos al personal en el área de la gerontología”, finalizó el doctor Rojas.

ENRIQUECEDORA EXPERIENCIA

Belén Pérez, terapeuta ocupacional y también una de las impulsoras de esta iniciativa, reforzó la idea presentada en esta capacitación, “tenemos muchos usuarios mayores y nos hicimos la siguiente pregunta, ¿cómo los estamos tratando?, ¿les estamos brindando la atención que realmente requieren’, así se forja esta idea, donde pudimos capacitar a funcionarios tanto clínicos como administrativos, para su quehacer laboral y cotidiano, y esa fue la mejor percepción que tuvimos de nuestro personal ya que cada uno cuenta con algún familiar mayor a 60 años de edad e inmediatamente se sintieron identificados”.

La profesional agregó que “logramos desmitificar algunos mitos que existe en la comunidad adulto mayor y pudimos conocer su realidad, donde existen algunas acciones como por ejemplo que las personas mayores no logran adquirir una nueva habilidad, o no pueden aprender nuevos conocimientos en el ámbito alimenticio o sexual… estos son puntos que el común de nosotros creemos entender y no es tan así. Esto queríamos conseguir, abordar estos temas y por tanto, dialogar entre todos los funcionarios y funcionarias. Todo el personal del hospital participará de estas capacitaciones de gerontología”.

Por último, Jessica Villalobos, enfermera del hospital y quien expuso en esta jornada, sostuvo que “este proceso fue muy bien recibido por los funcionarios, les gustó esta iniciativa que les permitió educarse en cómo abordar a las personas mayores ante cualquier consulta en las diferentes áreas de trabajo. La percepción fue positiva”.