Campaña de Violencia Oculta de PRODEMU sorprende a rancagüinos

Sorprendidos, interesados, llanos a escuchar y leer los mensajes se mostraron las y los rancagüinos a la hora de subirse a la línea de buses Expreso Rancagua y encontrar en sus máquinas adhesivos que dan a conocer la campaña de Violencia Oculta impulsada por PRODEMU, que visibiliza una realidad de la que muchas veces no se habla.

Y es que la violencia psicológica en contra la mujer aumentó en un 68% con respecto al 2019, incrementando considerablemente las denuncias en Carabineros y del Ministerio de la Mujer ante hechos de violencia psicológica como de Violencia Intra Familiar (VIF).

UNA CAMPAÑA SOBRE RUEDAS

Es así que PRODEMU -fundación que depende de la red de fundaciones de la Primera Dama- en todo el país está difundiendo la campaña Violencia Oculta, un plan que pretende alertar, prevenir y educar a la población de la violencia invisible o violencia psicológica que se encuentra normalizada. En Rancagua, la campaña se tradujo en una intervención de piezas gráficas que se encuentran en las máquinas de la línea de buses Expreso Rancagua- Circunvalación en los que se expone el Iceberg de la Violencia, realizado por Amnistía Internacional, que muestra la violencia en conflictos sociales.

"La violencia es como un iceberg; la violencia física es sólo una pequeña parte del conflicto. En el 'Iceberg de la Violencia', hay manifestaciones muchas veces imperceptibles por el entorno, que si no son detectadas o frenadas a tiempo, pueden dar paso a la violencia física; es decir, a la parte visible del iceberg. PRODEMU hace un llamado a disminuirla o suprimirla", indicó la directora regional de PRODEMU, Nessy Moratelli Solar.

Uno de los pasajeros de la micro, Rolando Delgado se sorprendió gratamente al ver el mensaje en los respaldos de los asientos del transporte mayor, comentando "Me parece fantástico que se utilicen todos los mecanismos para hacer la difusión y que la gente tome conocimiento y se sensibilice en este tema, porque no es posible en nuestros tiempos seguir teniendo altas tasas de violencia contra la mujer, porque la violencia es un escalonamiento gradual de maltratos y que las mujeres tomen más conciencia que ese tipo de conductas no son permisibles, tienen que socializarlas y denunciarlas, es la única forma de cambiar el switch de esta sociedad tan machista", subrayó.

Otro aspecto que aborda esta campaña, es que las situaciones que se presentan en las relaciones de pareja, tienden a encubrirse bajo las formas de subjetivación del amor romántico, justificadas por considerarse, de forma equivocada, expresiones de amor como la violencia económica, control, chantaje emocional, humillación y amenazas en relaciones de pareja, datos que quedaron rebelados en el estudio "Encuesta nacional sobre la desmitificación del amor romántico y violencia simbólica", realizado en febrero 2021 por PRODEMU que da cuenta de esta realidad palpable, sobre todo en pandemia.

"La violencia invisible u oculta comienza en las relaciones adolescentes, es ahí donde hay que poner especial atención y encender las alarmas ante diferentes formas de control, ya que a una mayor valorización de las ideas románticas e idílicas del amor, las situaciones de violencia invisible tienden a ser menos declaradas", agregó la directora regional de PRODEMU.

Te invitamos a ver la campaña en https://www.prodemu.cl/campana-violencia-oculta/