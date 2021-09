Gobernador Regional manifestó disposición para ayudar a crianceros

"Si bien hay recursos disponibles del Ministerio de Agricultura, nosotros hemos señalado toda nuestra disposición a colaborar, especialmente con quienes no son usuarios de Indap, así como con todos los campesinos que necesiten de nuestra ayuda", aseguró Pablo Silva Amaya.

La sequía es una realidad que se ha prolongado por años y, por consiguiente, cada vez se ha ido agudizando más, mostrando -en diferentes esferas- su cara más compleja. Por lo mismo, producto de la escasez de agua, muchos campesinos de la región han visto como hoy comienza a escasear el alimento para sus animales.

Por esta razón, un grupo de crianceros de Peumo, Pichidegua y Las Cabras decidieron organizarse y golpear las puertas del Gobierno Regional en busca de ayuda. Fueron recibidos por el propio Gobernador Pablo Silva Amaya, quien les manifestó que esta es una preocupación que comparte y que por lo mismo él ha liderado una serie de gestiones para poder llegar oportunamente con ayuda, confirmándoles a la vez, que se dispondrán los recursos necesarios para auxiliarlos a ellos también.

"Les hemos planteado que nosotros conocemos la realidad de los agricultores y que hemos recorrido toda la región", aseguró el jefe regional, quien a su vez precisó que "Hay un grave problema de sequía en O´Higgins y por eso es que se ha declarado Emergencia Agrícola en nuestra región y varias regiones más del país, y si bien hay recursos disponibles del Ministerio de Agricultura, nosotros hemos señalado toda nuestra disposición a colaborar, especialmente con los crianceros que no son usuarios de Indap, así como con todos los campesinos que necesiten de nuestra ayuda".

El jefe regional agregó que "Está toda nuestra disposición y les hemos señalado que por intermedio de los órganos competentes, el Ministerio de Agricultura, y en particular Indap, nos tienen que presentar los proyectos correspondientes y nosotros los vamos a tramitar ágilmente para que sean aprobados, ya que como Gobierno Regional no los podemos ejecutar directamente", explicó.

Por su parte, Fabián Correa, presidente de la Agrupación de Ganaderos de Las Cabras, Peumo y Pichidegua, detalló que "La situación que estamos viviendo hoy día es muy compleja, ya que por la escasez de agua, de precipitaciones, no hay pasto en los cerros, entonces estamos sufriendo con la falta de forraje y los animales se están adelgazando y no conviene venderlos, porque no nos pagarían lo que en realidad valen".

Asimismo, el dirigente señaló que "El Gobernador Pablo Silva Amaya dijo que hay recursos y que se van a inyectar, así que vamos a estar a la espera de este anhelado tema, que nosotros vinimos a pelear, porque es algo que al final nos va a servir a muchos crianceros que viven de esto para sustentar a sus familias".

Los dirigentes de los ganaderos llegaron acompañados por la diputada Alejandra Sepúlveda, quien afirmó que "Para nosotros son muy importante los resultados, entendemos los procesos, sabemos que los procesos son importantes, pero hoy día cada vez son más los animales que pierden peso y se están muriendo y necesitamos urgente que se entreguen los recursos, por lo mismo, nuestros agradecimientos al Gobernador Pablo Silva Amaya, pero esperamos que esto se concrete lo antes posible".