Tottus inaugura su quinto local en la región de O’Higgins

Fortaleciendo su presencia regional, Tottus abrió su local número 70 del país en San Vicente de Tagua Tagua, el primero de la cadena en la comuna y el quinto en la región de O´Higgins.

Este nuevo supermercado Tottus, ubicado en Diego Portales 081, tiene una superficie de 2.700 m2, cuenta con tecnologías amigables con el medioambiente y ofrece más de 145 estacionamientos gratuitos y un bicicletero con capacidad para 78 bicicletas.

Adicionalmente, con el objetivo de entregar a los clientes un servicio rápido, cómodo y eficiente, el local dispone de 12 cajas asistidas y ocho de autoatención (Self Check Out), además de permitir pagos a través del sistema Fpay, la billetera digital de Falabella. La tienda también forma parte de la red de Click and Collect de a cadena.

La apertura del local estuvo encabezada por el gerente general de Tottus Chile, Alejandro Delgado, quien destacó el impacto positivo que esta apertura significa para la zona.

El nuevo Tottus de San Vicente generará más de 80 empleos directos permanentes, a los que se suman otros 20 puestos de trabajo indirectos, relacionados con ítems como seguridad, aseo y transporte, entre otros. Durante su construcción se generaron otros 100 empleos.

“Esta apertura refuerza nuestro compromiso con la comunidad de la región de O´Higgins. Queremos impactar positivamente en la vida de los vecinos, acercando soluciones de abastecimiento en una tienda de vanguardia que cuenta con el mejor mix de productos al mejor precio. Al mismo tiempo esperamos que esta apertura se convierta en una fuente de empleo y de desarrollo para la ciudad”, expresó el gerente general de Tottus Chile, Alejandro Delgado, durante la ceremonia de inauguración, que contó con la presencia de autoridades locales y representantes de la comunidad.

Amplia oferta de productos

Con esta apertura, Tottus consolida su presencia en la región de O´Higgins, ofreciendo un mix de más de 6 mil productos de la mejor calidad a precios convenientes en todas las categorías, entre las que destaca su propuesta de carnes premium, nacionales e importadas, y su amplia oferta de marcas propias con más de 2.000 productos bajo las marcas Tottus, Tottus Life, Tottus Kids, Tottus Origen, las que han sido desarrolladas bajo la certificación internacional ISO 9001.

Junto con lo anterior, este nuevo local, como todos los de la toda la cadena, ofrece a los clientes una variedad de artículos importados exclusivos, frutas y verduras frescas, que cumplen con la Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas, y vestuario infantil.

Además, de manera exclusiva Tottus trae la línea de productos de perfumería Murana, con diversos productos para el cuidado capilar, facial y corporal, en formato shampoos, cremas y lociones.