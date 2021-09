Exitoso cierre de campaña "La Magia de Ayudar"

Superando la meta propuesta de mil unidades de leche y por medio de una ceremonia que contó con la presencia del director (s) del Servicio de Salud O'Higgins, Dr. Fernando Millard, y el director (s) del Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins, Dr. Carlos Bisbal, se dio por terminada la campaña "La Magia de Ayudar", que tenía como objetivo aportar a la nutrición de pacientes oncológicos que se encuentran en sus tratamientos de quimioterapia.

La cruzada solidaria fue todo un éxito, logrando reunir aportes, valorizados en más de siete millones de pesos, provenientes de distintas empresas, instituciones de salud, educación y comunidad, los cuáles fueron entregados al director del principal centro de salud de la región y a las referentes del programa oncológico, quienes serán las responsables de realizar la distribución a los pacientes.

El director (s) del Servicio de Salud O'Higgins, Dr. Fernando Millard, se mostró orgulloso por el objetivo conseguido, afirmando que "Es un deber y un bien cumplido. La salud no es solamente entregar medicamentos, no es solamente entregar consultas, la salud conlleva una serie de otras cosas, el aspecto social, humano y por eso la gente que es desposeída de los medios sufre mucho, porque se le dan tratamientos que requieren alimentación especial, como era este caso, que eran unas leches especiales, sin lactosa y que para ellos son de un costo altísimo. No solamente hay que preocuparse de la parte técnica, si no en todos los aspectos, sobre todo en el humano".

Por su parte, el director (s) del Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins, Dr. Carlos Bisbal, se mostró muy emocionado por esta acción de ayuda, expresando sentirse "Con sentimientos de alegría y gratitud, por ver que nuestro espíritu solidario se mantiene pese a todo, y por el hecho que haya gente que aún se sigue preocupando de las personas más necesitadas, afectadas por enfermedades tan graves como el cáncer. Solo reiterar mi gratitud por el significado que esto tiene, por lo que habla del ser humano, de que aún se conservan valores tan importantes como la solidaridad".

Una de las impulsoras de esta iniciativa, fue la jefa del Subdepartamento de Participación y Trato al usuario, Cecilia Bravo, quien se mostró muy satisfecha con los resultados indicando que "Estamos todos muy contentos porque logramos superar la meta que nos habíamos propuesto de mil paquetes de leche descremada y sin lactosa. Alcanzamos la cifra de mil 127 unidades, así que estamos muy contentos de haber movilizado a la gente de la región, tanto instituciones como personas particulares. Destacar el respaldo que tiene nuestro Servicio, porque la gente sabe que la ayuda va a llegar a los pacientes y ese es un gran respaldo para hacer campañas solidarias".

La campaña de recolección de leche nace de la Unidad de Oncología del HRLBO, es por esto que en representación del equipo asistieron la nutricionista, Trinidad González y la enfermera supervisora, Natalia Palacios, quién destaca esta acción solidaria como "Una ayuda fundamental, porque los pacientes que llegan a quimioterapia usualmente tienen un 85% de déficit nutricional. Esto implica mucho en que deteriora su calidad de vida, aumenta la toxicidad de los tratamientos, por lo tanto tener una buena nutrición o colaborar para que esta pueda mejorar, mejora la calidad de vida, la tolerancia al tratamiento oncológico, la funcionalidad del paciente que muchas veces es mayor de edad, por lo tanto el poder suplementar con alimentos de este tipo les ayuda enormemente a tener una mejor calidad de vida y pasar en su tratamiento oncológico".