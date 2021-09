Alumna de San Fernando College realizará viaje de intercambio estudiantil a Turquía

Con toda la ilusión y el sueño de conocer una nueva cultura, se encuentra por estos días la alumna del Cuarto Medio C del San Fernando College, Renata Valdés González, quien será parte de un viaje con destino a Turquía, gracias a la obtención de una beca por su excelente rendimiento académico y la importante coordinación del Programa AFS San Fernando, a cargo de la profesora Eva Muñoz Lara.

AFS es una organización internacional sin fines de lucro, no gubernamental y de base voluntaria, que brinda oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a las personas en el desarrollo de los conocimientos, habilidades y entendimiento necesario para la creación de un mundo más justo y pacífico.

En ese sentido, el Rector del San Fernando College, Octavio García Saldaña, recalcó que "Este programa lleva muchos años desarrollándose en el establecimiento, lo que ha permitido que varias generaciones hayan podido disfrutar de estos viajes de intercambio estudiantil, como también alumnos que hemos recibido de otros países, lo que sin duda ayuda a establecer un enriquecimiento mutuo en el ámbito cultural".

Esta coordinación la ha realizado por bastantes años nuestra profesora de inglés, Eva Muñoz Lara, "Encargada de AFS en San Fernando y que da la posibilidad de que los estudiantes puedan acceder a esta oportunidad que es un gran desafío, ya que viajan por un período largo, un año académico, a países desconocidos y donde tienen que adaptarse a su cultura", afirmó el directivo.

En tanto, Renata Valdés González dijo sentirse muy emocionada y nerviosa por lo que significa esta gran travesía. "Estoy muy orgullosa de este logro y agradecida de mi familia y del colegio que me ha apoyado en todo momento, brindándome esta oportunidad. Hace un tiempo postulé y por temas externos no se me pudo dar, por lo que me había resignado a reintentarlo. Sin embargo, me motivé, realicé las gestiones correspondientes y aquí me encuentro a punto de partir".

"Estoy con mucha ansiedad y tengo muchas expectativas, ya que es conocer una cultura totalmente nueva para mí, diferente, con otras formas de vida, normas y reglas", finalizó.