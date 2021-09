Medidas preventivas para evitar accidentes en fiestas patrias

Quienes trabajarán en Fiestas Patrias, al igual que todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, tienen derecho a las coberturas de una ley que los protege y los ampara en caso de sufrir un accidente laboral, se trata de la Ley 16.744 del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales, normativa que entrega beneficios médicos, económicos y preventivos.

En esa línea y con el objetivo de evitar accidentes laborales y prevenir contagios de COVID-19, el Ministerio del Trabajo en conjunto al Instituto de Seguridad Laboral han dado a conocer algunas de las medidas preventivas para una adecuada celebración en estas fiestas, tanto desde el punto de vista de la seguridad laboral, como de la prevención del coronavirus.

El director Regional del ISL, José Granada Meneses comentó que "La campaña busca contribuir en la salud laboral de las y los trabajadores mediante una cultura de prevención, donde hemos realizado visitas en terreno y hemos entregado afiches y volantes con información relevante a considerar para prevenir accidentes laborales y contagios de COVID-19".

Por su parte la Seremi del Trabajo de la región de O'Higgins, Pamela Medina Schulz, agregó que "Lo principal es respetar las medidas de salud y de higiene, más aún ahora que la pandemia no ha terminado, pero especialmente junto al ISL hacemos un llamado a los empleadores para que mantengan el cuidado y protección de los trabajadores que deban cumplir con sus labores durante estas fiestas patrias."

A continuación algunos consejos entregados por las autoridades:

En restaurantes y locales:

-Disponga de agua potable.

-En el caso de los baños para los trabajadores/as, se debe cumplir con lo estipulado en el artículo Nº 21, del Decreto Supremo 594.

-Disponga de un área limpia de cocina; con pisos, paredes y mesones de material lavable.

-Mantenga los recipientes y bolsas de basura bien cerrados y alejados de las áreas de manipulación de alimentos.

Si vas a trabajar en estas fiestas patrias:

-Recuerda el uso obligatorio de mascarillas

-Si atiendes público, limpia mesas y sillas con cada vez que se desocupen.

-Lava frecuentemente tus manos con agua y jabón, por al menos 30 segundos o usa alcohol gel para limpiarlas.

-Ventila el espacio de trabajo al menos 2 veces al día. En caso de no contar con ventanas, aplica desinfectantes en aerosol y mantener puertas abiertas.

Para que en Fiestas Patrias todos tengan una alimentación segura:

-Asegúrate de que los alimentos y materias primas, como carnes, provengan de fábricas, mataderos o locales autorizados.

-Mantén refrigerados los alimentos perecibles (si corresponde) o en envases protegidos para evitar su contaminación.

-Los alimentos que no necesiten frío se deben mantener en lugares limpios, secos, ventilados y protegidos de la luz solar y humedad.

-Recuerda que es importante mantener siempre la cadena de frío de los alimentos que los requieran.

-Lava las hortalizas y verduras antes de prepararlas.

-Preocúpate de que al servir los alimentos estén bien cocidos. Una vez preparados, los alimentos deben ofrecerse al consumo inmediatamente.

-Manipula en forma separada los alimentos crudos de los ya preparados para su consumo.

Higiene y Seguridad al preparar los alimentos:

-Lávate las manos antes de entrar en contacto con alimentos, después de usar los servicios higiénicos, tocar el celular y almacenar o recoger basura.

-Usa delantal, mascarilla, guantes quirúrgicos y un gorro que cubra la totalidad de tu pelo.

-No uses adornos en las manos y mantén las uñas cortas, limpias y sin esmalte.

-No comer ni fumar al manipular alimentos, y evitar conductas antihigiénicas, como toser o estornudar en la zona donde se preparen comidas.

-Mantén los alimentos alejados de productos tóxicos, como líquidos de limpieza.

Prevención de COVID-19:

* Respeta los aforos establecidos en el Plan Paso a Paso para fondas, ramadas y eventos similares:

No olvides:

-Mantener el distanciamiento social.

-Usar mascarilla

-Lavar frecuentemente tus manos o uso alcohol gel.

-Ventilar los lugares cerrados.

-No tener contactos con otras personas en caso de presentar algún síntoma.

-Respetar los aforos establecidos en el Plan Paso a Paso para la fase de tu comuna para las reuniones en casas particulares.

Recuerda que todas las reuniones sociales están prohibidas en horario de toque de queda.

Medidas frente a una emergencia:

-Contempla un procedimiento para incendios y otras emergencias.

-La o el encargado de coordinar y ejecutar dicho procedimiento deberá estar capacitado en primeros auxilios y evacuación, además de contar con elementos para el manejo de la emergencia (megáfonos, distintivos personales y otros).

-Los locales deben contar con vías de evacuación adecuadas que permitan el flujo de personas y equipos de emergencia. Estas vías deben estar señalizadas y visibles en los locales y en zonas aledañas, como calles y pasajes interiores.

-Se debe contar con una zona de seguridad debidamente acordada o indicada.

-Se recomienda que los sectores donde se ubiquen los prestadores de primeros auxilios y de seguridad pública se mantengan señalizados y reconocibles.

Recuerde: Si los trabajadores/as de su local, están contratados tienen derecho a atención médica gratuita ante un accidente del trabajo, aquellos/as trabajadores/as que sean contratados en calidad de honorarios deben inscribirse como trabajador independiente voluntario, para obtener los beneficios del Seguro de forma inmediata.

Para mayor información visite la página web del Instituto de Seguridad Laboral: www.isl.gob.cl