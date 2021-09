Alcalde de Graneros y destrucción de vestigios incas: "Agentes del estado están tratando de llegar a acuerdo con alguien que cometió un delito"

Lo anterior producto de la intervención a los vestigios Incas (Pukará: sistema defensivo utilizado por los indígenas), emplazados en el Cerro Grande de La Compañía para instalar, sin permisos vigentes, antenas de telefonía, destruyendo de esta manera uno de los patrimonios históricos más relevantes en la comuna.

Tras esta diligencia, una serie de autoridades locales y nacionales, se han acercado hasta lugar e iniciaron diligencias para impedir o revertir la determinación. Sin embargo, estos últimos días se desarrollaron una serie de hechos que tienen muy preocupado y molesto al edil.

"Funcionarios dependientes de Cultura y Patrimonio, comenzaron negociaciones con Luis Maldonado (actual Conservador de Bienes Raíces de Santiago y propietario del cerro) para que él done un polígono del espacio en discusión. Pero, a nuestro parecer, todo el cerro es patrimonial, no solo la zona que está entregando. Sin embargo, la gravedad no termina allí, ya que, agentes del Estado están conversando con un privado que cometió un delito y la ley de probidad les impide hacer acciones de este tipo", manifiesta Segovia.

En idéntica senda declaratoria, el jefe comunal, establece "Que la normativa vigente obliga al Estado a expropiar el lugar si el dueño no lo cuida, o bien, sus actos contra la legislación son permanentes (ya ha instalado tres antenas). Por tanto, aquí no se está haciendo la pega y por la alta investidura del involucrado se están saltando la ley. No puede ser que los poderosos sigan haciendo lo que se les da la gana. Como representante de todos los granerinos y granerinas llegaré hasta las últimas consecuencias y me opongo férreamente a este abuso de poder. Somos nosotros, como municipio, los que debemos administrar un patrimonio que les pertenece a todos".