Nuevos profesionales EDF se incorporan a Hospital de Litueche

El programa de médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF) surge de una política pública que tiene por objetivo disminuir la brecha de médicos generales en zonas más alejadas. Es producto de esta iniciativa que dos profesionales ingresaron al Hospital de Litueche, con fin de fortalecer la atención de salud de la comuna, se trata de la médica Vannesa Carrasco y el odontólogo Edson Vivanco

La subdirectora del establecimiento de salud, Dra. Daniela Araya, indicó que "Estamos muy contentos como establecimiento de salud con el ingreso de estos dos profesionales que se integran al equipo de salud, lo cual va a ir en directo beneficio de nuestros pacientes y usuarios, permitiéndonos dar respuesta al aumento de la demanda que hemos visto en el último tiempo, particularmente por el ingreso poblacional que ha tenido nuestra comuna".

Por su parte, Vannesa Carrasco, señaló que "Me he sentido muy acogida por el equipo de salud, donde se han preocupado del bienestar, lo cual me hace sentir muy cómoda y con ganas de formar parte de este gran equipo de profesionales, aportando a la salud de la comuna".

En tanto para el odontólogo de Edson Vivanco, manifestó que "Estoy muy contento de integrarme a este equipo de salud, ya que tengo una cercanía familiar con O'Higgins, puesto que mis abuelos se conocieron aquí, en la región. Para mí es muy reconfortante ingresar al sistema de salud público, ya que provengo de una población emblemática de Concepción, región del Biobío, donde toda mi vida me atendí en establecimientos y Centros Salud Familiar y conozco las necesidades de la gente y hoy vengo a devolver la mano aportando a la salud pública, donde mi foco está centrado en mejorar las prestaciones en el área de la odontología".