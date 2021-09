Regantes de tranque Los Aromos de Las Cabras podrán mejorar el riego con proyecto asociativo

Contentos con la obra de riego que se está ejecutando se mostraron los integrantes del grupo de regantes Tranque Los Aromos, de la comuna de Las Cabras, quienes recibieron un subsidio para concretar el proyecto de revestimiento de 178 metros del canal alimentador de dicho tranque.

La obra tiene un costo de 38 millones 331 mil pesos, de los cuales más de 34 millones de pesos fueron aportados por el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19 (FET) del gobierno, que busca la reactivación económica de los territorios y absorber mano de obra. En tanto, los usuarios aportaron 3 millones 833 mil pesos.

Para ver el avance del proyecto, el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, visitó el sector Los Aromos y dialogó con integrantes del grupo de regantes Tranque Los Aromos. Sandro Muñoz Correa, representante de dicho grupo, señaló que "Para nosotros esta obra es genial; una ayuda muy grande que nos proporcionan INDAP y el Ministerio de Agricultura. Estamos muy agradecidos porque este proyecto nos va a mejorar el riego, evitará pérdidas de agua y vamos a tener el tranque habilitado".

El subsecretario José Ignacio Pinochet destacó la importancia de seguir invirtiendo en obras de riego, especialmente en la actual situación de escasez hídrica, en que se requiere como nunca aumentar la eficiencia en el uso del agua. Agregó que con este proyecto se verán beneficiados pequeños agricultores del sector Los Aromos de Las Cabras que producen maíz, papas y hortalizas.

El seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, indicó que a la significativa inversión en riego que se está ejecutando este año en la región se sumaron recursos por más de $702 millones provenientes del Fondo de Reactivación Económica del gobierno. Dichos recursos se destinaron a financiar un total de 19 proyectos de riego asociativo en las áreas Doñihue, Rengo, San Vicente, San Fernando y Santa Cruz.

En tanto, el director regional de INDAP, Juan Carol García, resaltó que "El riego ha sido una prioridad para nuestra administración. Desde que asumimos y con la sequía que nos ha acompañado estos años, que fue critica el 2019 y que sabemos tendrá fuertes efectos este 2021, no podemos no preocuparnos y hemos hecho tremendos esfuerzos por colocar más recursos en riego; esto entregará mejores oportunidades de reducir los efectos no deseados este año, pero debemos seguir trabajando en esta línea y prepararnos para esta temporada. Las decisiones que tomemos en cómo esperarla son claves"

En la visita a la obra de riego, el subsecretario José Ignacio Pinochet fue acompañado del Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, el director regional de INDAP, Juan Carol García, el director regional del SAG, Luis Rodríguez, el encargado regional de Riego, Marcelo Fuentes, el jefe de área Las Cabras, Sergio Núñez, y el equipo técnico del Prodesal.