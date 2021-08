 Ministerio de Agricultura, Gobierno Regional y Universidad de O’Higgins firman convenio para impulsar el desarrollo rural de la región 

En la actividad, que se llevó a cabo en el estadio municipal de la comuna de Quinta de Tilcoco cumpliendo con todas las medidas de cuidado por la pandemia del covid-19, participaron la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga; el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio; la directora nacional de Odepa, María José Irarrázaval; el gobernador regional, Pablo Silva; el vicerrector de la Universidad de O’Higgins, Marcello Visconti; el alcalde de la comuna, Sebastián Rodríguez; además de otras autoridades regionales y comunales.

“Este es el primer paso de este piloto de desarrollo rural regional acá en la región de O´Higgins que vincula a los actores territoriales que ponen a disposición sus instrumentos, sus saberes para poder conectarse con toda la población de las comunas rurales, los alcaldes de los municipios rurales y como entre todos poder elaborar un plan y un proyecto para la ruralidad. Por eso queremos promover estas políticas que acortan las brechas en conjunto con todos los sectores porque no solo requerimos los instrumentos del Ministerio de Agricultura, sino que también necesitamos la acción coordinada de los 14 ministerios porque tenemos que mejorar caminos, educación, salud y la conectividad digital porque son condiciones que nos habilitan para tener proyectos de vida diversos en este entorno relacionado a los recursos naturales”, destacó la ministra Undurraga.

El gobernador regional, por su parte, destacó la elección de O’Higgins como comuna piloto, “estamos muy felices de haber sido considerados para la firma de este convenio, dado que somos una región donde más de la mitad de sus habitantes viven en territorios rurales, esta es una región que depende de la ruralidad, esto nos permite trabajar con Odepa y los agricultores para impulsar la agricultura campesina en nuestra región”.

El vicerrector de la Universidad de O’Higgins, entidad encargada del diagnóstico del plan regional, valoró el poder trabajar en la implementación de esta política regional manifestó que “hemos apostado a hablar en este trabajo de la realidad rural y litoral no muchas veces conocida y por ende valorada. Me refiero a la realidad de nuestros pescadores artesanales, de sus mujeres, algueras, recolectoras que cada día dicen presente a pesar de todas las dificultades. Pero qué es lo rural más allá de las cifras, cuáles son sus dolores, qué esperan de nosotros, de los servicios públicos, etc., son las respuestas a estas peguntas lo que queremos responder en nuestro plan”.

Para la directora de Odepa la firma de este convenio, que se enmarca la Política Nacional de Desarrollo Rural “permite mejorar la calidad de vida de los habitantes que viven en las comunas rurales y lo que buscamos con esto es visibilizar los territorios rurales, entendiendo que estos territorios nos dan nuestra identidad y nuestra cultura”.

El convenio, que se da en el marco de una colaboración mayor entre Odepa y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) con el objetivo de probar modelos de intervención rural para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), tiene como fin diseñar un plan que contribuya al desarrollo de los territorios rurales de la región. Para ello, se trabajará en la constitución de una mesa de trabajo de desarrollo rural, en la elaboración de un plan regional de desarrollo rural, y en el fortalecimiento de las capacidades del gobierno regional y los actores regionales en materia de información y planificación con enfoque rural. El trabajo se extenderá por lo que resta del año, para luego poder implementarlo durante el año 2022.

Entrega de guías prácticas

En la instancia, la ministra de Agricultura y la directora nacional de Odepa, hicieron entrega al gobernador regional de la “Guía práctica para incorporar la Política Nacional de Desarrollo Rural en la Estrategia Regional de Desarrollo”. Esta guía, un insumo clave para el trabajo en el piloto regional, busca acompañar a los equipos técnicos en el proceso de elaboración de instrumentos de planificación territorial, visibilizando temáticas rurales del territorio que contribuyan a la puesta en valor de las diversidades socioculturales, ambientales y productivas que emergen desde lo rural.

www.masvidarural.gob.cl. La guía, junto a información sobre la ruralidad de la región de O’Higgins, puede ser revisada y descargada desde la página web

Recuperación económica

Durante la jornada, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, junto al ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio y el delegado presidencial de la Región de O’Higgins, Ricardo Guzmán, visitaron las instalaciones de la nueva planta de Frutícola Los Robles, empresa que está iniciando operaciones en el marco de la recuperación económica del país. Esta empresa comenzó un importante proceso de contratación de trabajadores y se ha acogido a los instrumentos que ha dispuesto el Gobierno como el nuevo IFE Laboral y los subsidios al empleo “Contrata” y “Regresa”.

“Estamos viendo cómo se está recuperando la región de O’Higgins. Estamos viendo cómo se están cumpliendo las normas de sanidad, que permiten regresar a un trabajo seguro que es lo que necesitamos todos para ir de a poco volviendo a la normalidad. Esto es parte del motor de la economía y que no queda solo en números, sino que llega al bienestar de las familias de estas comunidades rurales, también respeta el medio ambiente y de esa forma podemos crecer con un impacto territorial que llegue a todos los rincones de nuestro país”, sostuvo la ministra Undurraga.

Por su parte el ministro Bellolio explicó que “aquí se cumplen todas las normas de sanidad que permiten regresar a un trabajo seguro que es lo que necesitamos para ir reactivándonos como sector y como economía. En esa línea, agradecemos a los empresarios y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras que son parte fundamental de esta industria que llega a la mesa de los chilenos. Ellos son parte del motor de la economía que no queda solo en números, sino que llega al bienestar de las familias y genera un impacto territorial en todo nuestro país. Agracemos además el esfuerzo que ha hecho el Ministerio del Trabajo con estos subsidios de apoyo al empleo, especialmente el IFE Laboral, que ha aumentado la participación laboral en esta y en otras empresas. Porque queremos continuar con este paso a paso que, gracias a la gestión de la pandemia que ha hecho nuestro Gobierno, nos acerca a una recuperación que beneficia nuestra economía y a las familias que dependen de esto”.