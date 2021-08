Estribero colchagüino es uno de los ganadores del Sello de Excelencia a la Artesanía

En las faldas del cerro La Lajuela, en la comuna de Santa Cruz, Carlos Riveros ha estado durante los últimos 40 años en su taller esculpiendo la madera, golpeando el hierro y cortando el cuero, para confeccionar tradicionales estribos de huaso. Un indispensable implemento del apero corralero, que se caracteriza por su resistencia y que requiere de un trabajo de gran calidad técnica, por lo que cada pieza, es una verdadera obra de arte.

Reconociendo este oficio, cada vez más difícil de encontrar en nuestro país, la Ministra Consuelo Valdés, acompañada por el Delegado Presidencial de Colchagua Manuel Cuadra Lizana y la seremi Lucía Muñoz, entregaron a Carlos Riveros el Sello de Excelencia a la Artesanía 2021, galardón que entrega anualmente el ministerio de la Cultura y Las Artes.

En la convocatoria de este año, fueron 10 las obras ganadoras entre más de 250 postulaciones que se recibieron de todo el país. Entre ellas, la obra del artesano santacruzano llamada "Estribo chileno tallado en madera", el cual recibe este Sello de Excelencia a la Artesanía, que consiste en una herramienta muy importante para potenciar la creación, difusión y valorizar del oficio de los artesanos nacionales. Y es un reconocimiento que permitirá que su trabajo circule y se posicione tanto a nivel nacional, como internacional.

Además es importante destacar que junto al trabajo que Riveros realiza tallando la madera, también confecciona con sus propias manos la llanta de hierro enchapada de bronce y la arcionera de cuero, por lo que su trabajo tiene una mayor connotación, al entregar una pieza lista para el uso en el caballo.

"Sin lugar a dudas, esto es un reconocimiento al trabajo de años, al talento que imprime en cada una de sus obras y al cariño que siente por las tradiciones colchagüinas y de nuestro país. No queda más que felicitar a Don Carlos por este reconocimiento que entregamos desde el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, motivándolo a seguir con su hermosa profesión, que esperamos pueda heredar a nuevas generaciones para no perder esta tradición corralera que tanto nos identifica en nuestra provincia de Colchagua", manifestó el Delegado Presidencial Manuel Cuadra.

"La artesanía es una de las disciplinas y oficios creativos que mejor refleja la diversidad cultural y geográfica de nuestro país. Nos conecta con nuestras raíces, territorios y sus materialidades. Estas piezas y las otras reconocidas no hacen más que demostrar esta diversidad y la calidad de la creación de la artesanía nacional", explicó la ministra Valdés.

Junto con recibir esta distinción, los estribos colchagüinos de Carlos Riveros participarán en la propuesta chilena de la versión anual del Reconocimiento de Excelencia para productos artesanales Mercosur+. Sus piezas serán promocionadas en el sitio web oficial del sello (http://selloexcelencia.cultura.gob.cl), inscritas en el Registro Chile Artesanía, comercializadas por la Fundación Artesanías de Chile y Riveros recibirá un premio de $1.000.000 en una ceremonia que se realizará en los próximos días junto a los otros nueve ganadores.