"Poesía Face To Facebook" del escritor sanfernandino Jorge Albornoz Figueroa (Diana Lobo)

La poesía, la poe sí a veces compañera, a veces nieve, a veces espuma, espuma, océano, vértigo, vórtice, espejo, llanura, acantilado, conejo, sombrero, voz sin rostro, ecos balanceándose en telarañas de aire. La poesía, dice siempre que no me conoce, rebelde escupe un enigma invisible sobre mi corazón, se ríe cuando lee mis poemas. Ella sabe que no soy el único o la única que la estamos buscando. Susurra cantos de sirena, lame mis huesos; sin embargo, jamás acusa recibo.