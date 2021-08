Delegado Presidencial Ricardo Guzmán destacó compra de más de 600 vehículos para carabineros

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el domingo la entrega de más de 600 nuevos vehículos para Carabineros, en una actividad realizada en la Escuela de Oficiales de la institución, en la comuna de Providencia.

Junto al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, el Mandatario presentó la primera partida de 50 automóviles que se destinarán a diferentes comunas del país, para fortalecer su capacidad de despliegue territorial y reforzar la labor policial y patrullajes en los barrios.

El Jefe de Estado afirmó que "Hoy estamos haciendo entrega de 666 nuevos vehículos, algunos de los cuales ustedes pueden ver a mis espaldas, que son vehículos que están adaptados a las necesidades de nuestro país. La mayoría de ellos son 4×4 para poder llegar a lugares apartados y de difícil acceso y otros tienen especializaciones como carros que permiten detener a personas y otros que facilitan la labor de Carabineros".

"En cada región, en cada provincia, ciudad, pueblo, comuna que he tenido la oportunidad de visitar como Presidente, siempre me piden lo mismo, más carabineros para tener mayor seguridad y eso, sin duda, es un anhelo que sienten todos los chilenos porque el orden público y la seguridad de nuestras familias es algo fundamental", añadió.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Ricardo Guzmán, valoró esta adquisición -la más grande para la institución desde 2015- y señaló que "Estos recursos no sólo aumentan la capacidad de respuesta de Carabineros, también permiten reforzar el trabajo preventivo, a través de más patrullajes en cada sector de las 33 comunas de nuestra región", explicó la autoridad. "Y eso es algo que la ciudadanía agradece, porque la presencia de los carabineros y carabineras en el territorio, es fundamental mantener el orden público y dar seguridad a las familias, que es la primera prioridad del Gobierno encabezado por el Presidente Sebastián Piñera", agregó.

Actualmente, Carabineros cuenta con 6.231 automóviles, por lo que con la nueva compra se estará aumentando en un 10% el número de vehículos de la institución. Los nuevos autos cumplirán dos objetivos: agilizar la capacidad de respuesta de la policía ante emergencias y mejorar el despliegue territorial de la institución.

La compra se enmarca en el Plan de Modernización de Carabineros, que busca fortalecer la gestión de la policía uniformada. Entre otras acciones, están programados nuevos proyectos de infraestructura, como la construcción de 13 nuevas comisarías; 4 escuelas de formación; 8 retenes; 8 subcomisarías; 5 tenencias; y la adquisición de más de 600 nuevos vehículos para Carabineros.