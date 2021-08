Josefa Flores se lució en Panamericano de México

No solo se robó las miradas por su gran despliegue y rendimiento, sino que también, los aplausos por las cinco medallas que se colgó en el pecho. Josefa Flores, machalina (13 años de edad), obtuvo 3 medallas bronce (categoría sub 15) y 2 de bronce (categoría sub 17) en el Campeonato Panamericano de Halterofilia, que se desarrolla en la ciudad de Monterrey, México.