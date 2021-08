Municipalidad de Chimbarongo acordó suspender celebraciones oficiales de Fiestas Patrias

Si bien, la condición pandémica ha mejorado a nivel comunal, regional y nacional, consideramos que aún no es tiempo de realizar celebraciones y/o actividades masivas, ya que el contagio de COVID 19 sigue inminente y luego de mucho tiempo en que lo hemos pasado mal lamentando gran cantidad de contagios y también el fallecimiento de queridos vecinos, creemos que la cautela debe primar.

No podemos olvidar que la variante DELTA ha llegado a la región de O'Higgins y que hay personas hospitalizadas por esta situación. No debemos correr riesgos. Esta decisión, condice con la de varios municipios que también han decido no celebrar las Fiestas Patrias, sino que instar a hacerlo en la privacidad de cada familia.

Sin embargo, con la finalidad de respetar nuestras tradiciones chilenas, los invitamos a disfrutar de la "ramada itinerante", que recorrerá la comuna en fechas próximas a confirmar, alegrando a nuestros sectores con música folclórica y sin aglomerar público.

Agradecemos a la comunidad comprender esta medida, que no tiene más fin que cuidar la salud de todos los chimbaronguinos y mantener los bajos índices de contagio de Covid 19 que tenemos actualmente.