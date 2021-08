Rodeo de Colchagua se prepara para realizar Clasificatorio de Repechaje

Un completo plan sanitario y de seguridad está confeccionado la Federación de Rodeo para realizar el próximo fin de semana del 27 al 29 de agosto el Clasificatorio Repechaje Centro Norte en la medialuna de San Fernando.

Para ello, diversas reuniones ha sostenido la agrupación para elaborar la propuesta que presentarán a la Autoridad Sanitaria, en las que están afinando detalles de los protocolos que deben implementar durante la jornada de la actividad, para evitar la propagación del Covid-19 durante los tres días de competencia.

En esta importante etapa de confección del plan, han solicitado la ayuda de diversas autoridades. Entre ellas la del alcalde de San Fernando Pablo Silva Pérez, del concejal José Rishmawi y del Delegado Presidencial Provincial Manuel Cuadra, entre otras, quienes el pasado viernes revisaron las instalaciones de la medialuna sanfernandina, para conocer en terreno el plan que están elaborando. El recorrido por el recinto deportivo fue guiado por el Presidente de la Federación nacional de Rodeo Cristián Leiva y el Presidente de la Asociación de Colchagua Gonzalo Silva.

"El apoyo de la autoridad fue tremendo. Estaban todas las autoridades aportando con todo el apoyo. Hay un tremendo equipo, está toda la gente de Colchagua participando. Tenemos ganas y vamos a tratar de sacarlo a delante de la mejor forma", dijo Gonzalo Silva, al tiempo de explicar que "No nos queda ni medio minuto libre, porque organizar este tema en dos semanas no es fácil, menos ahora que está la pandemia, pero estamos todos con muchas ganas de trabajar".

Por su parte, el Delegado Presidencial colchagüino Manuel Cuadra manifestó que "Se están dando diferentes pasos para que a fin de mes podamos tener una fiesta del deporte nacional que cumpla con todos los protocolos existentes y podamos así disfrutar de este bello deporte. Eso significa una coordinación, entre distintos estamentos, tanto deportivos a través de la Asociación Colchagua y la Federación del Rodeo Chileno, como gubernamentales, que son los que deben fiscalizar que se cumplan las normativas existentes en la materia. Por ejemplo, las medidas del Plan Paso a Paso y otras".

Para el Presidente de la Federación Cristián Leiva, "Estamos siempre trabajando por los deportistas, los dirigentes, la afición corralera. Que sea un bonito espectáculo, pero siempre manteniendo las disposiciones sanitarias que son implacables por esta pandemia. Venimos trabajando con el Ministerio del Deporte, estamos trabajando con Salud en la zona y siempre el mensaje es cuidarse y no relajarse", explicó, al tiempo de adelantar que el plan que se está elaborando no contempla la presencia de público en las tribunas.

Para las autoridades del rodeo nacional, la realización de este clasificatorio, que fue suspendido hace más de un año por la pandemia, tiene una importancia mayor, ya que será la previa del Champion de Chile. Por lo que el éxito de su realización, irá directamente relacionado con la autorización del evento nacional que se realizará en septiembre en la medialuna monumental de Rancagua.