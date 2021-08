No a la Chanchera En San José de Lo Toro

En el ministerio de Medio Ambiente, el alcalde de Chimbarongo Marco Contreras encabezó una reunión con la ministra de la cartera, Carolina Schmidt, para ponerla al tanto sobre la eventual instalación del criadero de Cerdos en San José de lo Toro. En la ocasión, en compañía de los dirigentes del sector y de MODESA, Andrea Hormazabal y Roberto Álvarez, el Consejero Regional Gerardo Contreras, el Seremi Rodrigo Lagos, el Concejal Alejandro Arenas y gracias a la gestión del Diputado Ramón Barros, se le explicó a la máxima autoridad nacional de Medio Ambiente, los contra de la instalación de la chanchera, el desmedro al entorno natural, a la flora, fauna y a la calidad de vida de los vecinos.

Por su parte, la ministra explicó que aún no se ha presentado ningún proyecto formal ni tampoco se ha solicitado evaluación ambiental y que se está trabajando en la etapa final de la primera normativa nacional que llegará a regular los olores en planteles como criaderos de cerdos, tanto en los instalados como en los que pretenden iniciar funciones. "Esa normativa será muy estricta por lo tanto, no se podrá construir ningún criadero que no cumpla con los estándares tecnológicos y reglamentarios que se exigirán", explicó la ministra.

Lo anterior, dejó conformes y más tranquilos a los presentes, ya que la eventual instalación de la chanchera deberá ser evaluada minuciosamente una vez la normativa esté vigente.

Asimismo, se tocaron otros puntos igual de importantes como: las hélices y la contaminación acústica que provocan, la chanchera en Sector San Javier y la planta de tratamiento de aguas servidas del Rincón de las Cuadras.

"Nos vamos conformes luego de esta gran reunión con la ministra Schmidt. Primero se nos dejó muy claro que antes de cualquier conclusión, el proyecto de la chanchera se debe ingresar para evaluación ambiental. Además, está pendiente que entre en vigencia la nueva normativa nacional de olores, la que será de mucho peso al momento de evaluar los Pro y contra de la instalación del plantel", agregó el alcalde.

EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Aparte de realizar un saludo protocolar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el Alcalde aprovechó de solicitarle la priorización de tres proyectos de financiamiento SUBDERE para nuevas obras en Chimbarongo.