DPP de Colchagua llama a la población a cuidarse durante el sistema frontal de esta semana

Una lluvia que es positiva por la escasez hídrica que está afectando este año a la zona, pero que puede traer una serie de alertas debido a la concentración de las precipitaciones. En ese sentido, desde el lunes, el Gobierno ha puesto en alerta a todos los servicios provinciales, quienes ya están manteniendo turnos para acudir en caso de alguna emergencia que cause el evento meteorológico.

"Sin duda es una buena noticia y motivo de alegría las lluvias que llegaron a la provincia de Colchagua esta semana, que nos van a permitir mejorar el sombrío pronóstico de sequía que había para esta temporada agrícola. Nos va a permitir contar recursos hídricos en nuestra cordillera y nuestros causes de agua, que sin dudas van a ser muy valiosos para nuestro ecosistema y los productores agrícolas", manifestó el Delegado Presidencial Provincial (DPP) de Colchagua Manuel Cuadra Lizana.

Asimismo, llama a la ciudadanía a "no exponerse a los riesgos que significan esta lluvias tan intensas, sobre todo desde miércoles a jueves, donde se esperan intensas lluvias den la zona de valles, precordillera y cordillera, lo que significa un peligro de remociones en masa. Hay una alerta de Sernageomin en el sentido de que se produzcan este tipo de fenómenos que pueden ser motivo de daños a la infraestructura pública, privada y un riesgo para las personas".

"Invito a la población a no acercarse a los cursos de agua, a no acampar en zonas cercanas a los ríos y en lo posible a no concurrir a la cordillera estos días, para no exponerse al peligro que entrañan estos fenómenos climáticos. Únicamente pasar este momento en su casa, con sus familiares hasta que la lluvia pase y disfrutar la alegría que significa para nuestros campos y nuestro ecosistema, estos recursos hídricos tan bienvenidos", manifestó Cuadra.