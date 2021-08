Municipalidad plantea a EFE analizar alternativas para mejorar conectividad de San Fernando

En la instancia se acordó una mesa de trabajo, entre el MOP, Sectra, EFE y el municipio a fin de analizar una serie de propuestas que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y, por ende, aportar al desarrollo de la capital de la Provincia de Colchagua.

El alcalde Silva Pérez detalló que se planteó que la comuna no se opone a que los trenes de la empresa estatal pasen por el centro de la ciudad, haciendo presente la necesidad de contar con infraestructura para mejorar la conexión de San Fernando, pues "Eso no lo tenemos con la línea férrea; hay sectores como la población San Martín encerradas por esta situación".

"Planteamos la necesidad como comuna de poder proyectarnos, porque estamos divididos por la línea férrea y sabemos que Sectra ya está haciendo un diseño de un paso bajo nivel ahí en Cancha Rayada, pero que está en estudio. EFE tiene disposición, pero como no disponen de los recursos económicos necesarios; nos han pedido que incorporemos a esta mesa de trabajo a Obras Públicas, y es lo que haremos en las semanas siguientes para ir avanzando en un tema tan importante para nosotros como ciudad ya que porque va a permitir desarrollarnos y crecer", dijo la autoridad.

Advirtió que "No tenemos un paso sobre o bajo nivel en ninguna parte, a excepción de Manso de Velasco que ha sido una gran solución para descongestionar el centro de nuestra ciudad, pero seguimos con esos problemas y necesitamos avanzar a que haya un paso bajo nivel en Manuel Rodríguez, pero también en la zona de Cancha Rayada o Tres Montes de acuerdo a estudios que está haciendo Sectra. Tenemos también, otros problemas con el paso La Troya, camino a Roma, donde cabe un solo vehículo que es un paso que no tiene la altura suficiente".

Por lo anterior, el jefe comunal sostuvo que el paso del tren por San Fernando, debe ser más amigable. "Estamos conversando con ellos la posibilidad de la entrega en comodato o cualquier figura jurídica que nos permita contar con los terrenos que no ocupa EFE para proyectar algún parque, paseos peatonales (entre Copeval y la línea férrea), por ejemplo, en el corredor que une Manuel Rodríguez con Manso de Velasco".

El jefe comunal dijo que estas conversaciones son de largo plazo y advirtió que es importante haber iniciado las gestiones, en procura de solucionar los grandes problemas de conectividad de San Fernando. "Tenemos que avanzar en soluciones y eso no lo vamos a hacer solos, tenemos que solicitarlas, en este caso a EFE, MOP, Sectra, parlamentarios y todos los que quieran colaborar con San Fernando. Las puertas de la Municipalidad están abiertas para todos quieran trabajar y sacar esta ciudad adelante".

En el encuentro, en que participaron el presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz; el diputado José Ramón Barros; y el equipo de Secplan, encabezado por Pablo León, también se proyectó la necesidad de volver a contar con el servicio del Metrotren en beneficio de las comunas de la Provincia de Colchagua.