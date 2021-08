Invierten más de 60 millones de pesos en rehabilitación de tranque en Chimbarongo

Aproximadamente 200 pequeños agricultores se verán beneficiados con la rehabilitación del tranque Cora Comunidad Colonia San Antonio de Chimbarongo, proyecto que inauguró el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, durante una visita que efectuó a la Región de O'Higgins.

El proyecto tuvo un costo total superior a los 60 millones de pesos, en que aproximadamente 54 millones de pesos fueron aportados por los Fondos de Emergencia Transitorio (FET) del gobierno, que busca la reactivación económica de los territorios. En tanto, los usuarios aportaron 6 millones de pesos.

Pablo Navarro, integrante de la Comunidad Colonia San Antonio, indicó que "Desde hace tiempo teníamos un problema para la acumulación de agua, ya que desde el año 2011 que no se había hecho una limpieza al tranque y éste tenía mucho sedimento".

Agregó que "Para nosotros este proyecto de rehabilitación del tranque ha sido un avance muy grande; por 10 años no pudimos hacer una limpieza y ahora con la ayuda de INDAP se pudo recuperar el tranque en su capacidad máxima que tiene de acumulación". Explicó que ahora podrán tener una mejor temporada. "Ha bajado mucho el caudal de las aguas. Hemos tenido deficiencias hídricas, con riegos por turno y ahora con mayor acumulación de agua esperamos poder tener mejor riego. Antes teníamos que regar en la noche; ahora como se va a poder acumular agua en el tranque comunitario vamos a poder regar de día. Yo tengo plantaciones de berries, arándanos y frambuesas. Este apoyo de INDAP es muy importante".

El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, resaltó que "El programa de reactivación económica nos ha permitido destinar más recursos a obras de riego. En este caso se trata de la limpieza y mejoramiento de un tranque de acumulación. Esta es una obra que viene de la ex Cora; se ha rehabilitado para que nos agricultores pueden disponer de mejor manera del agua. La idea es que los agricultores puedan disponer con más certeza de agua, lo que se logra con este tranque; y luego se busca que los usuarios sean cada vez más eficientes en el uso del agua, a través del riego tecnificado".

El Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada; y el director regional de INDAP, Juan Carol García, señalaron que a la significativa inversión en riego que está ejecutando este año INDAP en la Región de O'Higgins se sumaron recursos por más de $702 millones provenientes del Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19 (FET) del gobierno, que busca la reactivación económica de los territorios. Esta suma se destinó a financiar un total de 19 proyectos de riego asociativo en las áreas Doñihue, Rengo, San Vicente, San Fernando y Santa Cruz.

El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, subrayó que este año INDAP cuenta con el programa de riego más grande de la historia de la Agricultura Familiar Campesina, con $32.652 millones. El foco está puesto en dar mayor seguridad de riego y aumentar la eficiencia en el uso del agua para 11.000 usuarios.

TRANQUE CORA COMUNIDAD COLONIA SAN ANTONIO

Este tranque Cora se hizo junto con las parcelaciones. Tiene una superficie de riego de 522 hectáreas, que equivalen a 100 de acciones del río Tinguiririca. Con la rehabilitación del tranque la superficie regada aumentará a 566.9 hectáreas. Los rubros principales regados actualmente son los cerezos, maíz, nogales y en menor superficie arándanos y frambuesas.

José Ahumada es el actual presidente de la Comunidad Colonia San Antonio de Chimbarongo, integrada por 41 regantes.