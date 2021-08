Colmed O’Higgins insta a extremar medidas de autocuidado ante llegada de variante Delta

“Para la Directiva del Consejo Regional es importante recalcar que no se trata de estar recluidos y no tener contacto con familiares, pero sí, evitar la exposición innecesaria, sobre todo cuando hay condiciones de riesgo. Si se evitan o no se cumplen con las cuarentenas en los casos indicados por las autoridades sanitarias, como lo son los viajeros que llegan desde el extranjero. Las responsabilidades de los espacios en que se comparten deben ser exhaustivas, ya que los equipos para fiscalizar nunca serán los suficientes, y la inspección más segura, es el resguardo concientizado”.