A los 80 años Zoraida Cornejo "Cumplió un Sueño" y sacó su cuarto medio

"Siempre quise completar mi enseñanza media. En el año '79 saqué mi 8º básico con exámenes libres, y como nos tocaban hombres machistas, mi marido me dijo que cómo se me ocurría estudiar a esa edad, pero siempre tuve ganas de lograr lo que pienso. Luego falleció, me quedé con la inquietud de seguir estudiando y cuando conocí PRODEMU me cambió la vida", dice Zoraida Cornejo quien a sus 80 años culminó su enseñanza media.

Convencida y orgullosa de su logro cuenta que para conectarse a las clases vía online "Preguntando por todos lados me metí por el celular y me conectaba a las clases, ahora algo sé de teléfono. Las cosas que me propongo las saco adelante aunque me cueste", dice.

En esta línea, la vecina de Lo Miranda del sector La Plazuela recuerda que una de las materias en las que tuvo más dificultad fue matemáticas, pero esa dificultad no fue impedimento para que la señora Zoraida terminara su cuarto medio "Yo quería cumplir mi sueño, porque muchas veces porque uno es mayor nos miran en menos, como que no servimos, yo quería demostrar que uno es capaz para hacer cosas y no porque tengamos edad no servimos. Cuando uno quiere lograr sus metas, lo va a hacer sea como sea y a la edad que sea", dice convencida.

Es por esto que con su ejemplo quiere motivar a más mujeres que terminen su enseñanza media "Le diría a los que quieren sacar su cuarto medio que se atrevan, porque éste es un logro en la vida que hay que conseguirlo", concluyó Zoraida Cornejo.

ABREN CONVOCATORIA PARA "CUMPLIENDO UN SUEÑO"

Actualmente, existen cerca de 5 millones de personas mayores de 18 años, que no han completado su escolaridad en nuestro país y que tampoco se encuentran estudiando.

Es por ello que, PRODEMU -que trabaja por la autonomía integral de 67 mil mujeres al año en todo Chile- junto a "Compromiso País", iniciativa liderada por la primera dama Cecilia Morel Montes, llevarán a cabo la tercera versión del Programa "Cumpliendo un Sueño".

El objetivo del Programa es contribuir para que mujeres adultas que han desertado del sistema educacional finalicen su educación rindiendo el examen con fines laborales, por medio de la nivelación y validación de estudios, entregando herramientas en el ámbito de estrategias de aprendizaje, métodos y hábitos de estudios, a través del apoyo telemático con tutores y profesores voluntarios. Lo anterior, se enmarca dentro de la "Ruta Empleo Dependiente" de PRODEMU y busca que las mujeres ingresen a la fuerza laboral de nuestro país.

"Esto busca ir en ayuda de mujeres que no han terminado sus estudios, que quieren proyectar sus sueños y anhelos. Tenemos que seguir implementando este tipo de iniciativas que van en directa ayuda de la autonomía y empoderamiento de las mujeres de nuestro país", comenta la directora nacional de PRODEMU, Paola Diez Berliner.

En la región de O'Higgins hubo 134 mujeres inscritas para participar del proceso de nivelación y validación de estudios para fines laborales; de las cuales la señora Zoraida fue una de ellas. En esta línea, la directora regional de PRODEMU, Nessy Moratelli Solar sostuvo "Este programa es una gran contribución a ir disminuyendo la brecha educacional que existe en nuestro país, especialmente en las mujeres. Esta validación de estudios tiene fines laborales y contribuye al proceso de empoderamiento de las mujeres, mediante la generación de un espacio de reconocimiento de sí mismas como trabajadoras, el desarrollo de competencias de empleabilidad y proyección para su inserción laboral dependiente", argumentó.

Ser mayor de 18 años, tener como mínimo 8vo básico aprobado, contar con conocimientos en herramientas digitales básicas (correo electrónico y acceso a páginas web) y tener un celular o computador con acceso a internet, son los requisitos para que las mujeres puedan postular al Programa.

Así como lo hizo Zoraida Cornejo, hasta el 13 de agosto están abiertas las inscripciones para Cumplir el sueño de terminar los estudios, para lo cual la región de O'Higgins cuenta con 112 cupos, 42 para Cachapoal, 42 para Colchagua y 28 para Cardenal Caro, trámite que se debe realizar vía telefónica a través de los número +56983401602 o red fija 72 2 97 63 90. Para mayor información contactarse con las oficinas de Prodemu en www.prodemu.cl/oficinas-de-prodemu.