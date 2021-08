"Capital Emprendedor" de Agrosuper apoya a 181 emprendedores de Mostazal, Graneros y Doñihue

Por segundo año consecutivo, Agrosuper está realizando el programa "Capital Emprendedor" en un formato cien por ciento online -dada las condiciones sanitarias- en las comunas de Mostazal, Graneros, Codegua, Doñihue y Rengo. Hoy, si bien la modalidad se mantiene, el número de participantes aumentó, alcanzando 120 nuevos emprendedores que, tras participar en postulaciones abiertas, se suman a los 61 que comenzaron este proceso en 2020.

"El emprendimiento está en nuestro ADN y por este motivo queremos continuar apoyando el crecimiento y desarrollo de los 350 emprendedores que serán parte del programa. Como Agrosuper estamos orgullosos y felices de poder llevar a cabo este trabajo colaborativo, a través del cual entregamos nuevas herramientas que les permitirán innovar y fortalecer sus negocios", señaló Rodrigo Torres, subgerente de Relaciones con la Comunidad de Agrosuper.

Este año, además de las municipalidades respectivas, forman parte del desarrollo de Capital Emprendedor, Fundación La Semilla, AIEP y el Centro de Negocios Sercotec Rancagua, organismo que impartirá clases a los emprendedores de segundo año.

"Nosotros desde Sercotec trabajamos bajo el alero de nuestro brazo armado que es el Centro de Negocios. Buscamos generar instancias para capacitar, asesorar y establecer conceptos que hoy son importantes de aplicar en sus emprendimientos. Queremos generar impacto económico, que les vaya bien, aumenten sus ventas, accedan a nuevos mercados", señaló Sebastián Osorio, director regional de Sercotec.

Por su parte, Carlos Muñoz, coordinador del Centro de Negocios Sercotec Rancagua, sostuvo que "La colaboración público-privada genera una valiosa sinergia que permite transferir conocimientos, experiencias y recursos a los emprendedores, tarea en la que estamos comprometidos para apoyarlos permanentemente".

Luis Araya es emprendedor de Villa La Compañía de Graneros, hace cinco años trabaja junto a su familia en "Family Garden", negocio orientado a la mantención y construcción de jardines. Hoy está participando en Capital Emprendedor porque en él vio una oportunidad.

"Yo busco establecerme, crear mi empresa, contar con la teoría. Siempre me las he batido solo, con esfuerzo de familia y que se haya presentado esto me parece genial. Me gustó la forma en que está alineado este curso", afirmó Luis.

Cabe mencionar que Capital Emprendedor es una iniciativa que contempla la realización de capacitaciones, mentorías y la entrega de capital para que los emprendedores puedan crecer y formalizarse en un periodo de tres años.