Director Nacional lanza Cyber FOSIS junto a emprendedoras en O'Higgins

El director Nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Felipe Bettancourt, visitó este martes la Región de O'Higgins para lanzar Cyber FOSIS, junto a emprendedoras que son parte de esta vitrina digital implementada por la institución, con el objetivo de ofrecer un canal de difusión y comercialización y en la que participan más de 500 emprendimientos de todo Chile.

Felipe Bettancourt llegó hasta la Población La Granja de Rancagua, donde conoció "El Taller de Sofía", emprendimiento mediante el cual María Eugenia Vilches elabora y vende ajuares y ropa de bebés, orientando su oferta a las niñas y niños que nacen prematuros.

En la actividad, el director Nacional estuvo acompañado por diversas autoridades, entre ellos, el Delegado Regional Presidencial, Ricardo Guzmán; la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Mónica Toro; y el director Regional del FOSIS, Juan Ignacio Pino Manubens, quienes conocieron el taller de María Eugenia, y conversaron con ella sobre la importancia que ha tenido el FOSIS en el crecimiento de su negocio, y cómo ha aprovechado Cyber FOSIS de tal forma de potenciar la digitalización de su emprendimiento, lo que hace mediante Facebook e Instagram.

En ese sentido, el director Nacional de FOSIS señaló que "Lo que queremos hacer es que esto sea una vitrina virtual donde personas como María Eugenia puedan mostrar el talento y calidad de sus productos a todas las personas de Chile, y no vender solamente quizás aquí en Rancagua y llegar a otros lados a nivel nacional". La autoridad dijo que "Este es un esfuerzo del Gobierno de Chile por digitalizar a los emprendedores que es una parte muy importante para la recuperación económica después de estos días tan difíciles de pandemia".

Asimismo, el Delegado Regional Presidencial, Ricardo Guzmán, declaró que "Estamos muy contentos, porque hemos conocido el caso excepcional de María Eugenia, principalmente porque ella ha ido avanzando, ha podido ir armando su taller para hacer cada vez más productos y tener una gama importante de comercialización y su sueño en el futuro es poder tener personas que trabajen en su taller, seguir sustentando a su familia y seguir creciendo. Por eso el aporte que hace FOSIS es importante y esta vitrina de Cyber FOSIS también es importante porque han podido hacer crecer sus redes sociales, ir mostrando sus productos y que pueda haber una comercialización mucho más efectiva".

Hace varios años que se inició el emprendimiento de María Eugenia; primero trabajó en una fábrica de ropa de bebés, donde aprendió la técnica, "Y me enamoré del oficio, entonces, por cosas de la vida, tuve que comenzar a trabajar sola". Señaló que el FOSIS ha sido fundamental en esto porque "He participado en dos programas, he adquirido maquinaria, he estado en dos Cyber FOSIS, he aumentado la clientela y se ha conocido más mi trabajo a nivel nacional".

El director Nacional del FOSIS también visitó a Karla Aravena, en el sector Los Bosques de Santa Clara de Rancagua. Ella es dueña de la pastelería "Dulces Angelitos" y también está en Cyber FOSIS, donde ofrece en este Día del Niño pizzas de brownie y otras delicias para deleitar a los más pequeños. Los contactos, productos y redes sociales de ambas emprendedoras se pueden encontrar en www.cyberfosis.cl o en www.fosis.gob.cl.