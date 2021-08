Meteorólogo PUCV: "Sequía tendrá fuerte impacto en la agricultura y en el consumo de agua en sectores rurales"

El mes de julio fue el más cálido de las últimas siete décadas, fenómeno producido por el cambio climático que se suma a los 12 años de sequía que enfrenta Chile. El meteorólogo y académico de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Miguel Fernández, manifestó que "Esto afecta directamente a la agricultura, puesto que genera desconcierto en la floración de algunas especies, también afecta a los pocos glaciares que van quedando en la cordillera y a la cantidad de nieve que se logra acumular. Esto redunda fuertemente en el abastecimiento de agua".

Además, agregó que en las zonas rurales la población principalmente se abastece de pozos de agua los que se están secando: "Se ha hecho un trabajo importante en tratar de abastecer el agua potable a las grandes ciudades, pero se debe considerar que el problema en las zonas rurales también es preocupante".

"Sin duda que julio sea el año más cálido de los últimos 72 años es bastante significativo. Hay que recordar que estamos en invierno y las temperaturas que se han registrado con casi de verano. Eso genera impacto en la nieve sobre la cordillera, la que se derrite con mayor rapidez y la poca nieve que se pueda acumular no alcanza a permanecer mucho tiempo y se convierte en agua deslizándose por las distintas quebradas de la cordillera", comentó Fernández.

El académico de la PUCV agregó que "A esto se suma la prolongada sequía que ha generado que la cantidad de agua caída que han registrado las estaciones de la zona central ha sido muy por debajo de lo normal y es una sequía que se ha ido acumulando y acumulando y que va a tener un impacto fuerte en la agricultura y en el abastecimiento de agua potable".

Asi lo anunció Delegado Presidencial y Seremi de Agricultura

Solicitarán que se declare a O’Higgins zona de emergencia agrícola por sequía



El Delegado Presidencial Regional, Ricardo Guzmán; y el Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, anunciaron el miércoles pasado que ante la crítica situación de déficit hídrico se solicitará al Ministerio de Agricultura que se declare a todas las comunas de la Región de O’Higgins zona de emergencia agrícola por sequía.

El anuncio se efectuó al término de la reunión de la Comisión Regional de Emergencias Agrícolas, que se efectuó en la Universidad O’Higgins, en Rancagua, con el objetivo de evaluar la actual situación hídrica de la región, proyectar sus impactos en la agricultura, en los sistemas de agua potable rural y en la incidencia de incendios forestales; con la idea de tomar cursos de acción para enfrentar la crisis hídrica que se está viviendo en la región.

En la exposición se resaltó que la situación es grave a causa de la falta de precipitaciones, basado en un 85% a 95% de déficit hídrica, mediciones nivoglaciales que indican un déficit de nieve de cerca del 10 % al 15%, lo que hace prever que habrá escasez de agua hacia el verano, no tan solo afectando lo productivo, sino que también a las APR (Agua Potable Rural) y lo relacionado con la alta incidencia de incendios forestales.

El delegado Presidencial Regional, Ricardo Guzmán, señaló “ la sequía en este año ha sido la más compleja y esta situación se va ir agudizando cada día más. Ya se esperan pocas lluvias, las reservas de nieve en la cordillera están de manera deficiente, por lo tanto es una realidad que tenemos que comenzar a trabajar y dentro de las resoluciones que se han tomado en esta comisión, está la solicitud, como Delegado Presidencial, que solicite a la Ministra de Agricultura, que declare a la región de O’Higgins y a todas sus comunas como una zona de emergencia agrícola por sequía”.

El representante del Presidente de la República en O’Higgins añadió que “esta es una realidad que tienen que asumir nuestros agricultores, que probablemente el trabajo que realizan habitualmente no se pueda realizar con normalidad y que van a tener dificultades para tener resultados. Esperamos que puedan planificar y conocer las condiciones que hay, para también saber si les conviene este año realizar su actividad como lo han hecho siempre”.

DECISIONES DE SIEMBRA

En tanto Joaquin Arriagada, SEREMI de agricultura añadió: “La comisión ha determinado que el señor Delegado solicite formalmente la declaración de emergencia agrícola. Esto permite que se movilicen recursos extraordinarios desde los distintos servicios del ministerio de agricultura para concurrir con ayuda a los agricultores que se vean afectados”.

Por otro lado la autoridad del Agro realizo un llamado a los agricultores debido a la condición que estamos enfrentando. Explicó que es importante “que se tomen buenas decisiones en términos de siembra. Hoy se requiere más que nunca que los equipo técnicos con los asesores técnicos, puedan apoyar a los agricultores en torno a ir preparándose para la situación que visualizamos que se va a enfrentar en lo inmediato. Este es un problema al que nos estamos adelantando, es un problema que va a partir, estimamos hacia fines de agosto, cuando ya se comience a notar la sequía” ,manifestó.

Una de las invitadas a esta comisión fue Graciela Correa, perteneciente a la Federación de vigilancia de los ríos y esteros de la Sexta Región, quien manifestaron su preocupación por lo que sucede. Advirtió que “la situación de lluvia, según los pronósticos no cambiaría mucho”. Catalogó este año “como tremendamente seco, no hay registro, no hay conocimiento de una situación como la que estamos viviendo este año”. Añadió que “si no llueve o si no se junta nieve en primavera vamos a tener ríos de baja cordillera, que viven del derretimiento de nieve primaveral, que no tendrán caudal. La situación es tan compleja que no se sabe los efectos de la situación sobre los caudales, donde va a existir comunas con agricultura tremendamente compleja”, finalizó la dirigente.

La región cuenta con instrumentos que permitan enfrentar de la mejor manera las emergencias agrícolas, contando con un plan hídrico regional que permite ir organizando las acciones, no solo del Ministerio de Agricultura, sino que, de otros ministerios, para poder enfrentar una situación de crisis hídrica como la que estamos viviendo.

En esta reunión, otro de los acuerdos tomados fue reunirse cada 30 días e invitar a la próxima convocatoria al Gobernador Regional, para trabajar en conjunto medidas a tomar para los agricultores de la región.

Participaron de esta comisión, el diputado Ramón Barros; la integrante de la comisión agricultura del CORE, Monserrat Gallardo; la directora regional de ONEMI, Alejandra Riquelme; directores de Agro; representantes de la Asociación de Municipios de la región y de usuarios INDAP.