Hospital Pichilemu resalta importancia de la Salud Mental en Pandemia

El actual contexto sanitario de Pandemia ha producido un incremento de las atenciones en Salud Mental, por ello es importante estar atento a los síntomas que podrían indicar un mayor riesgo para los pacientes y buscar una atención a tiempo, que permita enfrentar de manera adecuada estas situaciones.

En ese sentido, la psicóloga encargada del programa de Salud Mental del Hospital de Pichilemu, Pía Rojas indica que lo más relevante es estar atento a los pensamientos suicidas o el intento de suicidio, que requieren una atención inmediata, por lo cual se puede acudir directamente al Servicio de Urgencia, para recibir una primera atención.

"Es importante que las familias estén atentos a comentarios o situaciones que se puedan generar respecto al pensamiento suicida. Por ejemplo, cuando la gente dice quiero desaparecer, me quiero ir lejos, no quiero nada con la vida, son indicadores importantes que nos están diciendo que esa persona no está bien anímicamente y que necesita inmediatamente recibir atención, puede ser un llamado de alerta que debemos tomar en cuenta", explicó.

Agregó que por la situación de pandemia en que nos encontramos "Es esperable que puedan ocurrir algunos síntomas de salud mental, pero es importante que se reciba la atención adecuada y a tiempo, para evitar mayores complicaciones". Por lo mismo, llamó también a poner atención a los síntomas que puede presentar niños y adolescentes.

"La población juvenil adolescente, está afectada por este contexto sanitario -detalló Pía Rojas-, porque para los jóvenes es muy necesaria la participación social y una de las características que ha tenido esta pandemia es que hemos tenido que aislarnos o segmentar un poco más los grupos sociales, lo que afecta anímicamente a la población juvenil, por eso es importante ver su estado de ánimo y si las rutinas diarias se mantienen, como los horarios de levantarse, las comidas, el sueño, si hay un desorden allí es muy probable que esté con un problema anímico o este generando algún síntoma a partir del encierro o la falta de actividades y es allí cuando ya se debe consultar"

Con respecto a la entrega de la atención en el Hospital de Pichilemu, la psicóloga informó que "Para ingresar a tratamiento psicológico o psicoterapia los usuarios deben acercarse al hospital y solicitar una hora a médico, que es quien deriva para la atención psicológica, ya que él debe revisar cómo se encuentra la persona y en base a ciertos criterios, por ejemplo sintomáticos, determinar el tipo de urgencia que requiere la atención, por ejemplo si la persona está con pensamiento suicida, esa persona va a quedar derivada con urgencia tipo uno y es muy posible que en el trascurso de la misma semanas se le llame para atención inmediata".

Si quieres obtener más información puedes ver las recomendaciones del equipo de Salud Mental en https://www.facebook.com/hospitaldepichilemu/videos/537211383600079/