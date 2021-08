Hotel Boutique de Puertecillo será sorteado mediante un innovador concurso

Ruca Lodge es un Hotel Boutique emplazado en el campo, a 10 minutos de la playa de Puertecillo, con toques hogareños y sensaciones sureñas. Es una gran elección si se busca el real descanso, tranquilidad y desconexión absoluta, a sólo 175 km de Santiago. Además, para los amantes del deporte, Surf, kitesurf, Windsurf, Ruca Lodge está rodeado de hermosas playas como Puertecillo, Topocalma, Matanzas y la Vega de Pupuya, con las mejores olas, inspiradores paisajes y rutas para hacer Bicicleta, Moto y Trekking.

Lo más interesante de todo, es que este maravilloso Hotel Boutique, ubicado específicamente en la comuna de Navidad, será sorteado por sus dueños y la adhesión al concurso será por un valor de $15.000. "La pandemia nos pegó muy fuerte, y sumado a las continuas cuarentenas, el haber permanecido cerrados 10 meses el 2020, nos liquidó", comenta una de sus dueños, Mariella Arrau.

Y agrega: "Decidimos verlo de una forma positiva, como una posibilidad de dar la oportunidad a otra persona y que disfrute trabajando en esta preciosa zona de la región de O'Higgins, para seguir aportando con trabajo y amor a este maravilloso lugar. Por lo mismo, consideramos que ya es tiempo de dar un paso al costado y seguir adelante", concluyó.

Ruca Lodge cuenta con un terreno de 5.600 mt2 aprox, 400 mt2 construidos, 10 habitaciones, 9 baños, terraza comedor, terraza roof top, barra exterior con fogón, sala de estar, piscina temperatura ambiente, piscina temperada al aire libre emplazada en el bosque, (toda una experiencia termal), restaurante con capacidad para 30 personas, lavandería, despensa, 2 bodegas, área servicio, y estacionamiento para 10 vehículos.

El hotel está construido completamente a mano con materiales nobles, típicos del sur de Chile, para lograr un estilo sureño en el litoral central. "El año 2010 comenzamos con la construcción del edificio principal, buscando salir de Santiago con trabajo y mejorar nuestra calidad de vida. Como tuvo tan buena acogida de los visitantes, decidimos ampliar. El proceso fue en dos etapas, terminando el 2015. En este proyecto, hemos trabajado todos, familia completa, cada uno aportando con sus habilidades y mucho amor para lograr crear este hermoso lugar", afirma Mariella Arrau.

Para participar en el sorteo, hay que visitar la página www.sorteohotel.cl, leer las bases legales y seguir los pasos para comprar un álbum digital (contiene imágenes del Hotel Ruca Lodge y sus alrededores) El valor es de $15.000, lo cual da acceso a participar en el sorteo. Se puede pagar con tarjetas de crédito y débito. Entre más álbumes digitales se compren, más oportunidades se tendrá de ganar (se recibirá un número de registro por cada compra).

El sorteo se realizará el lunes 22 de noviembre de 2021, ante notario público y en vivo por plataforma digital, con la finalidad de transmitir confianza y transparencia. Se espera una participación mínima de 50.000 compras para que el sorteo del premio mayor (el hotel Ruca Lodge) se haga válido. Si para el lunes 22 de noviembre de 2021, no se ha logrado la cantidad mínima de compras, la fecha se extenderá para el miércoles 22 de diciembre de 2021. Finalmente, si no se logra la participación mínima, se sortearán los premios que correspondan, según el tramo alcanzado y no se sorteará el premio mayor.